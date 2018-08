Telefónica deixarà de patrocinar el Barça i el Madrid

Telefónica deixarà de patrocinar el Barça i el Reial Madrid. El grup de telecomunicacions ja va anunciar dijous que deixava de ser imatge de la selecció espanyola de futbol, en el que s'emmarca dins d'una nova estratègia publicitària que l'empresa vol que la desviï a "menys activitats però que puguin ser més rellevants per al públic". Ho ha avançat 'Expansión'.

L'empresa espanyola era 'connecting partner' del Madrid des del març del 2017 i l'acord ha reportat entre 15 i 20 milions d'euros al club blanc. En el cas del Barça, l'acord era com a 'partner' regional a Llatinoamèrica i estratègic, per a l'explotació de la nova connexió wifi i diferents aplicatius.

Segons un baròmetre de patrocini esportiu de SPSG Consulting i Esade, Movistar és la tercera marca més vinculada a l'esport, per darrere de Coca-Cola i Santander. Movistar, que al juliol ja va anunciar que també deixava l'equip Yamaha al qual donava nom, mantindrà la seva aposta pel ciclisme, on seguirà amb equip propi; pel bàsquet (amb l'Estudiantes) i el futbol sala (amb l'equip Movistar Inter), i tindrà ambaixadors com Rafa Nadal. La gran aposta de la companyia són ara els 'e-sports'.