Ter Stegen admet que el vestidor del Barça no és aliè al debat sobre la independència de Catalunya

El vestidor del Barça no viu aliè al que passa a Catalunya. Això és el que ha admès l'alemany Marc-André ter Stegen en una entrevista al diari alemany 'Waz'. En tot cas, el porter blaugrana agafa perspectiva per parlar d'aquest tema. "No puc ni vull formar-me un judici concloent", ha dit sobre la situació que viu Catalunya i el procés d'independència que ha iniciat una part important de la societat catalana. L'alemany va amb peu de ploms tot i que assumeix que al vestidor és un tema recurrent. "Per descomptat que ho tractem, tenim alguns jugadors que són de Catalunya. Tots es formen la seva opinió i tots es respecten entre ells", ha explicat el porter.

"He llegit molt sobre tot això. En dos partits, la part superior de la ciutat estava tancada per una manifestació. Per descomptat que veig i sento que moltes persones n'estan orgulloses, que són catalanes i volen ser independents. També veig les persones que volen seguir formant part d'Espanya. És molt complicat perquè és un tema que té a veure amb els sentiments", ha dit Ter Stegen sobre el moment polític i social que viu la terra on resideix.

El porter també ha reflexionat sobre els atemptats a Barcelona del 17 d'agost. L'alemany admet que va quedar-se "sense paraules" i en "estat de xoc", perquè viu "al centre" de Barcelona i estava "relativament a prop" de la Rambla. Això sí, Ter Stegen és contundent a l'hora de deixar clar que davant d'atemptats com el de Barcelona seria "un error demostrar por".