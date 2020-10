Ter Stegen, llest per tornar als terrenys de joc, per renovar i per rebre un premi

La ferida de Lisboa encara fa mal, cada cop que algú cita el nom del Bayern. Però malgrat els vuit gols rebuts a terres portugueses, Marc-André ter Stegen ha estat escollit millor jugador del Barça de la temporada 2019-20 a la reunió del tradicional Premi Memorial Aldo Rovira. Aquest premi, de caràcter anual, l’atorga un jurat format per directors i caps d’esports de mitjans de comunicació catalans i que presideix l’exdirectiu Josep Lluís Rovira, pare d’Aldo Rovira, soci del club mort el 2009 en un accident.

En temps de pandèmia, la reunió per primer cop ha sigut telemàtica, presidida pel president del Barça, Josep Maria Bartomeu. El premi, guanyat en sis ocasions per Messi, i una per Luis Suárez, Éric Abidal, Gerard Piqué i Javier Mascherano, es va estrenar l'any 2010. En aquesta ocasió, però, el jurat ha posat sobre la taula la possibilitat de donar el premi a l'afició del Barça, un gest per recordar les víctimes del covid-19 i els socis que no poden anar a l'estadi. Una opció finalment descartada que també hauria permès evitar votar un jugador després d'una temporada tan fosca a nivell esportiu com l'anterior. Finalment, però, s'ha imposat la idea de mantenir l'esperit del premi, amb Ter Stegen imposant-se per davant d'Ansu Fati, el segon jugador més votat. El porter alemany, malgrat no haver evitat els gols del Bayern, ha estat reconegut per haver evitat més derrotes i per la seva professionalitat; així com pels seus gestos de complicitat amb la sena nova llar, Barcelona.

A la reunió, Josep Maria Bartomeu ha explicat que després de la derrota contra el Bayern, Ter Stegen va ser l'únic jugador que va anar a parlar amb els directius, per demanar perdó per la desfeta. Dies més tard, altres farien el mateix, però Ter Stegen va preferir dir-ho ja aquell dia, dalt d'un avió ple de silencis incòmodes. A més, el porter també va demanar aturar el procés de renovació del seu contracte, considerant que amb la pandèmia no era la prioritat. L'alemany, però, renovarà en breu els compromís amb el club fins a la temporada 2024-25, amb un contracte que el convertirà en el porter més ben pagat del futbol mundial.

Ter Stegen, format al Borussia Mönchengladbach, està actualment lesionat, però treballa per poder jugar el primer partit d'aquesta temporada contra el Reial Madrid en 10 dies, malgrat que el tècnic Ronald Koeman ha afirmat aquest divendres que no correran riscos i que no creu que pugui estar ja llest per aquest partit. Marc-André ter Stegen va ser intervingut aquest últim agost al tendó rotular del genoll dret. El porter alemany tenia molèsties abans però no es va operar per poder jugar la Champions perquè era una lesió que li permetia seguir jugant amb un tractament conservador. Ara ja està a les portes del retorn a la competició.

Una relació consolidada

La reunió del jurat ha coincidit amb els dies en què Bartomeu negocia amb els futbolistes del primer equip una rebaixa salarial per poder afrontar la crisi econòmica d'un club que gastava massa en salaris i que ha quedat en una situació complicada amb l'arribada del covid-19. Els jugadors, però, consideren que ja van fer un esforç durant els mesos del confinament, i ara no volen rebaixar-se el sou. Ter Stegen, de fet, en breu passarà a cobrar més, perquè amb la renovació duplicarà el sou que tenia quan Andoni Zubizarreta va apostar per ell el 2014. Des de llavors, ha jugat 235 partits oficials amb la samarreta blaugrana. Dins d'un any complicat, Ter Stegen ha rebut bones notícies, ja que també ha sigut pare per primer cop. La vida sempre s'obre pas.