"Sense Ter Stegen el resultat hauria sigut un altre”

L’actuació salvadora de Ter Stegen va recollir bona part dels elogis d’una semifinal en què els dos equips, plens de jugadors joves, es van buidar per un títol que, malgrat que no és dels que fan més il·lusió, tant els uns com els altres van dignificar. “Sense Ter Stegen segurament hi hauria hagut un altre resultat. És un dels millors porters del món, i es nota”, va dir el capità de la Reial Societat, Mikel Oyarzabal.

El líder del conjunt basc havia marcat els seus últims 16 llançaments de penal xutats. Fins que Ter Stegen va decidir que seria la seva nit i va salvar l’equip durant el partit i amb una seguretat immensa durant la tanda de penals, en què Riqui Puig també va ser protagonista per marcar el decisiu.

Puig s’ofereix per xutar el penal

El gol del de Matadepera va suposar la seva estrena golejadora amb el primer equip. “Estava esperant el moment de celebrar un gol amb el primer equip. Estem fent una pinya molt bona i ens ho mereixíem. El Ronald havia repartit els quatre primers llançadors i m’he ofert per xutar el cinquè penal”, va confessar. “Malgrat que no hagi jugat gaire fins ara, no perdo les ganes de jugar ni l’esperança. Miro d’aprofitar les estones que tinc. Si jugo poc, l’endemà treballaré per jugar més”, va afegir un futbolista que demana més minuts a crits.