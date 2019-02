Ter Stegen, l’àngel salvador del Barça a la Catedral

L’agost del 2015, quan Marc-André ter Stegen encara no era titular a la porteria d’un Barça en què manava el xilè Claudio Bravo, el porter alemany va sortir en l’onze en el partit d’anada de la Supercopa d’Espanya a San Mamés. I, en la pitjor actuació de l’exjugador del Borussia Mönchengladbach amb la samarreta blaugrana, va rebre quatre gols, alguns cometent errades clau per permetre a l’Athletic, entrenat llavors per Valverde, alçar el títol. Menys de quatre anys després, Bravo no juga mai amb el Manchester City, Valverde és el tècnic del Barça i Ter Stegen és un dels millors porters del món. I, en una actuació formidable, ahir va evitar la derrota del seu equip amb dues aturades espectaculars. “Les dues aturades d’avui són importants. Les havia de parar sí o sí, són aturades importants per a la meva confiança. Ho hem intentat fins al final, estic content d’estar en un equip que no es cansa de lluitar”, deia l’alemany.

“Ter Stegen és un dels millor porters del món i avui s’ha tornat a demostrar”, reconeixia al final del partit un Luis Suárez que va admetre “problemes de comunicació en atac a la primera part, quan s’han perdut moltes pilotes”. Una primera part en què Ter Stegen va ser l’àngel protector del Barça. “Hem creat moltes ocasions. Fa ràbia quan crees tant perill i no pots fer gol, però Ter Stegen ha estat magnífic”, afegia, per la seva part, Iker Muniain. Ter Stegen va realitzar quatre intervencions de mèrit, dues molt plàstiques. Una a la primera part a l’estirar-se, a mà canviada, per treure una pilota que es dirigia a l’escaire de la porteria. I una de ben diferent a la segona part, en què es va estirar com un porter d’handbol. “La realitat és que a la segona part, malgrat que teníem la possessió de pilota, la millor ocasió de gol ha sigut seva i l’ha salvat Ter Stegen”, va admetre Valverde sobre el porter alemany, el tercer menys golejat de la Lliga ara mateix per darrere d’Oblak (Atlètic) i David Soria (Getafe). “Si tens el millor porter del món, et sents més segur. Ha fet tres intervencions espectaculars”, argumentava Sergi Roberto.

Però no va ser un bon partit del Barça. “És un partit que hem d’analitzar, però ara no és el moment. Ara ens hem de recuperar i després valorar en què hem fallat i veure quines coses hem de tocar per millorar”, va dir precisament el protagonista, Ter Stegen. Si el Barça va rutllar en defensa, amb una bona actuació de Piqué i Lenglet, en atac l’actuació va ser negativa, amb pocs xuts entre els tres pals. El matx de Bilbao, de fet, és tot just el segon partit de Lliga en dos anys i mig amb Valverde a la banqueta en què l’equip blaugrana no marca cap gol. L’anterior va ser la temporada passada contra el Getafe al Camp Nou.

Malgrat que la diferència amb el segon classificat segueix sent la mateix que fa dues jornades, sis punts, ara el Madrid s’ha engrescat i li ha pispat la segona posició a l’Atlètic. “Amb tot el meu respecte per al Madrid, ens toca pensar en la nostra feina, no en els altres. Ara és un tram de temporada complicat, amb molts partits. Cal superar aquesta fase de campionat”, va reconèixer Ivan Rakitic, un dels futbolistes que acumula més minuts a les cames.