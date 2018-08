The Retirement Tour

El juny del 1988 Kareem Abdul-Jabbar va anunciar la retirada per al final de la temporada següent i així la intenció d’acomiadar-se de tota la NBA. Nit rere nit se’l requeria abans de cada partit, l’equip local li feia entrega d’un obsequi i els aficionats l’ovacionaven de manera sincera. Va ser el Retirement Tour. “Un comiat molt generós que em va fer adonar del que havia fet durant dècades”, va reconèixer Jabbar anys més tard. El mateix va passar amb Kobe Bryant l’any 2016: els Lakers van estar tota una temporada preparant una nit apoteòsica, l’última de la lliga regular contra Utah. I Kobe hi va posar el llaç amb 60 punts inoblidables.

Navarro, però, no tindrà aquesta opció. Algú dirà que la junta no ha complert amb el compromís que ell decidís el moment de dir adeu i l’ha empès a no seguir. D’altres, que el jugador no ha sabut adonar-se del pas dels anys. Però el fet és que el final de Navarro no està a l’altura del que es mereix el millor jugador de la història de la secció.