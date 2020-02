Thiem remunta i s’enfrontarà a Djokovic a la gran final

Remuntant. Així es planta Dominic Thiem a la final de demà de l’Open d’Austràlia. El tenista austríac va haver de suar de valent per superar l’alemany Alexander Zverev en les semifinals del torneig per 3-6, 6-4, 7-6 i 7-6. Cansat després d’haver batallat amb Rafa Nadal per ser semifinalista, l’austríac va haver d’aixecar un set en contra davant Zverev en un partit boig que es va haver d’aturar dues vegades. La primera, quan va començar a ploure i el partit va passar de ser a l’aire lliure a jugar-se en pista coberta, i el segon quan dos dels focus que il·luminaven la pista del Rod Laver Arena es van apagar i els tècnics van haver de buscar una solució a correcuita mentre els tenistes tractaven de no perdre la concentració.

Zverev es va anotar el primer set, però Thiem va reaccionar a temps per igualar el partit guanyant la segona mànega. Els dos últims sets del partit van demostrar la gran igualtat que ja es preveia abans que els dos saltessin a la pista, i es van resoldre al tie-break. I en això, Thiem està demostrant que és tot un especialista, ja que els últims cinc que ha disputat al torneig australià els ha guanyat. Ahir van caure de nou a favor seu els dos que va jugar contra Zverev, que no podrà complir la promesa de donar els diners que hauria guanyat si hagués conquerit el títol als afectats pels incendis australians. Thiem, per la seva banda, tractarà de posar fi a la superioritat de Novak Djokovic en terres australianes.

Avui a Melbourne serà el torn de la final femenina (9.30 hores, Eurosport), en què la hispanoveneçolana Garbiñe Muguruza es jugarà el títol contra la nord-americana Sofia Kenin. “Tant de bo pugui aixecar la copa. La progressió que he tingut en aquest torneig ha estat increïble”, va dir la tenista, nascuda a Caracas.