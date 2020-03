Thomas Bach: "Els Jocs es disputaran més enllà del 2020 i abans de l'estiu del 2021"

Els Jocs Olímpics de Tòquio es disputaran "abans de l'estiu del 2021", en un tram de la temporada esportiva encara per determinar, segons ha assenyalat aquest matí el president del Comitè Olímpic Internacional (COI), Thomas Bach. Ha explicat en una videoconferència amb els mitjans de comunicació que la decisió de reprogramar el calendari dependrà de la comissió de la coordinació i el Comitè Organitzador, i ha reforçat el concepte de treball en equip entre les dues parts implicades hores després que hi hagués llum verda a la petició formal del ministre japonès, Shinzo Abe, per ajornar l'esdeveniment.

"El primer ministre i jo no hem discutim els nous terminis. Això forma part de les discussions sobre els escenaris de la comissió i el Comitè Organitzador. Hi ha moltes peces en aquest trencaclosques enorme i molt difícil. Els Jocs Olímpics són potser l'esdeveniment més complex del planeta. Hem de confiar en la feina de la comissió de coordinació en cooperació amb les federacions internacionals", ha dit.

El màxim responsable del COI sí que ha fet públiques el primer paquet de mesures base per ajornar els Jocs de Tòquio. "L'Organització Mundial de la Salut ha apujat el nivell d'alarma els últims dies i llavors vam tancar una trucada telefònica amb el primer ministre Abe. Durant aquesta xerrada vam acordar que els Jocs Olímpics i Paralímpics s'havien de reprogramar en una data més enllà del 2020 i abans de l'estiu del 2021, per garantir la salut dels atletes i de totes les persones que en formen part. També mantindrem, per aquestes raons simbòliques, el nom dels Jocs Olímpics de Tòquio 2020. La flama Olímpica es quedarà al Japó, com a símbol del nostre compromís, i també com a símbol d'esperança", ha explicat.

Una decisió de responsabilitat

Bach ha volgut ser molt gràfic per contextualitzar la decisió de posposar un any els Jocs per primera vegada a la història. Ha fet una radiografia de la situació, pas a pas, que trenca amb el discurs que ha intentat estirar en les últimes setmanes per defensar la viabilitat d'un estiu 2020 amb competició olímpica. El punt de partida va ser l'amenaça de contagi del Covid-19 sobre el terreny, centrant-se en la realitat del Japó per avaluar les mesures que calia prendre per garantir el bon funcionament dels Jocs. "La pregunta inicial era si el Japó podria oferir condicions segures per donar la benvinguda als atletes de tot el món. Però, llavors, vam tenir aquesta gran onada de propagació a la resta del món i unes xifres molts preocupants, especialment els últims dies. És per això que vam decidir fer aquests passos per protegir la salut dels atletes", diu.

651x366 Una reunió de la comissió d'esportistes del Comitè Olímpic Internacional / COI Una reunió de la comissió d'esportistes del Comitè Olímpic Internacional / COI

L'advocat alemany ha recalcat que l'ajornament respon únicament a una qüestió sanitària per davant del capital que mou i generen uns Jocs Olímpics. Durant la seva compareixença no ha volgut analitzar l'impacte econòmic, tot i ser una de les branques que determinarà els moviments estratègics. "Com comprendran, avui no hem discutit aquest tema amb el primer ministre Abe. Ara intentem organitzar i tenir un compromís amb l'organització de Tòquio 2020. El principi és mirar per la salut dels implicats i intentar contenir el virus. Qualsevol altre interès, també els particulars, hauran de venir després d'això. Es tracta de la vida humana i la salut dels éssers humans", assenyala.

El dirigent ha destacat el simbolisme que acompanyarà aquesta edició dels Jocs en el marc d'una crisi sanitària mundial: "Tenim l'esperança que al final, l'any vinent, aquests Jocs Olímpics de Tòquio 2020 puguin ser una celebració de la humanitat per haver superat la crisi sense precedents de la pandèmia de Covid-19. D'aquesta manera, la flama olímpica es pot convertir en la llum al final d'aquest fosc túnel que tothom està travessant en aquest moment, i que no sabem quan s'acabarà. La preocupació i el compromís del COI és organitzar els Jocs en un entorn que garanteixi la salut de totes les persones implicades, de cada participant. Aquest compromís no canviarà, i aquest principi ens guiarà en totes les decisions que prenem".