La Bundesliga torna sense espectadors i amb els primers lesionats

La lliga alemanya de futbol, la Bundesliga, ha tornat 66 dies després d'aturar-se per culpa del covid-19. Ho ha fet en un clima estrany. Els estadis, com no, buits. Amb partits en els quals se sent tot el que diuen els jugadors. "És com veure un partit d'entrenament", ha dit a les xarxes socials Cesc Fàbregas, mirant el millor partit de la jornada, el Borussia de Dortmund - Schalke 04. El colombià Falcao, per part seva, es preguntava per quina raó no es permet celebrar els gols abraçats, una mesura que proposa la FIFA especialment per conscienciar la població de la importància de seguir lluitant contra el covid-19.

Viendo el retorno del fútbol me pregunto: ¿Existirá una razón técnica para que no se permita el abrazo en los goles? Durante todo el partido estamos en constante contacto. ¡En un tiro de esquina están los defensores encima tuyo!. En las barreras están todos juntos 🤔 — Radamel Falcao (@FALCAO) May 16, 2020

La lliga alemanya ha estat 66 dies aturada. Aquest dissabte s'han jugat quatre partits de la Segona Divisió i, posteriorment, cinc de Primera, entre ells el plat estrella, el derbi del Ruhr entre el Borussia de Dortmund i el Schalke 04. Partit en què s'ha vist el primer gol en mesos, obra del noruec Haaland, que ja porta 10 gols en els seus primers 9 partits a la lliga alemanya, a la qual va arribar aquest gener provinent del RB Salzburg. El Borussia ha golejat per 4 a 0 i d'aquesta forma, es situa a un sol punt del líder, el Bayern de Munic, que juga diumenge al camp de l'Union de Berlín. El RB Leipzig, tercer classificat, ha punxat a casa amb el Friburg (1-1).

El derbi del Ruhr, normalment un partit passional amb les graderies plenes, s'ha convertit en un espectacle diferent malgrat el bon joc dels locals, liderats per Brandt, Haaland i Guerreiro. La senyal de televisió ha tancat els plans, ha modificat la posició de càmeres i ha mostrat una nova realitat que no acaba d'agradar a molts. De fet, bona part dels aficionats estaven en contra del retorn de la competició i alguns grups d'animació han penjat pancartes als camps, com s'ha vist a Augsburg, amb missatges com "No tot s'hi val per cuidar el vostre negoci".

Este fútbol es nuevo, este goleador es el de siempre: Haaland.

Primer gol de la nueva era. #VolverEsGanar pic.twitter.com/D6HJtRm6fR — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) May 16, 2020

Aquests primers partits han permès veure com serà la nova normalitat al futbol. Els jugadors suplents, separats per dos metres, ocupen cadires a la graderia portant mascareta. Tot just quatre aplegapilotes, tots majors de 16 anys, que desinfecten la pilota quan no es fa servir. I el risc de veure més lesions ja que els futbolistes han estat aturats molt de temps. De fet, a la primera part del derbi de la conca del Ruhr, el blaugrana Jean-Claire Todibo, cedit pel Barça al Schalke 04, s'ha lesionat. A l'escalfament, el nord-americà Giovanni Reyna també s'ha lesionat i no ha pogut jugar amb el Borussia de Dortmund.

Malgrat que els entrenadors tenien permís per no fer servir mascareta, alguns l'han portada. Altres han optat per no fer-la servir, però sense acostar-se a ningú. La jornada també ha estat la primera en què es podien fer cinc canvis, però concentrats en tres moments del partit. El Schalke 04, per exemple, ja ha fet un doble canvi al descans del derbi. Altres jugadors, com Jadon Sancho, ha donat la mà al seu company Hazard en el moment de la substitució, fet que no permet el protocol de seguretat.

651x366 La Bundesliga torna sense espectadors i amb els primer lesionats / EFE La Bundesliga torna sense espectadors i amb els primer lesionats / EFE

Les altres lligues, pendents

Malgrat que les últimes hores els casos de covid-19 han pujat a Alemanya, la Bundesliga s'ha atrevit a fer el pas. Altres torneigs, com la Lliga espanyola, confien que l'experiència alemanya els permeti assegurar que ells també poden acabar la present temporada, fet que els permetria ingressar la totalitat dels diners corresponents als drets televisius.

La setmana vinent està previst el retorn de les lligues hongaresa i txeca. Lligues com la italiana, l'espanyola o l'anglesa no tornarien fins al juny. En canvi, França ha donat la lliga per finalitzada amb el PSG com a campió, mateixa decisió de la lliga belga, en la qual el Bruges és el campió. En canvi, els Països Baixos han decidit acabar el torneig sense campió.