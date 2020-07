La Penya fa oficial el fitxatge d'Ante Tomic per reforçar el seu joc interior

Ante Tomic no marxarà de Catalunya. El jugador croat de 33 anys, que després de vuit temporades ha abandonat el Barça, és el nou jugador del Joventut de Badalona. El jugador de Dubrovnik havia valorat acceptar ofertes de l'estranger, però finalment ha acceptat la proposta de la Penya, on firma per dues temporades amb opció d'una tercera.

Tomic va arribar el 2010 a Espanya per jugar al Madrid, provinent del KK Zagreb. Els tres anys al club blanc, però, no van ser un èxit i el 2012 va fitxar pel Barça, equip amb el qual va renovar el contracte el 2015 i el 2018. El croat ha guanyat amb el Barça una Lliga, el 2014, i una Copa, el 2013.

La Penya treballava per reforçar el joc interior i aquesta setmana ha vist com no podia aconseguir els serveis de l'aler pivot Jacob Wiley, nord-americà de 25 anys. Wiley jugava al Panathinaikòs, però a la Lliga espanyola el Gran Canària tenia dret preferent sobre aquest jugador. És a dir, si un club de la Lliga Endesa presentava una oferta per ell, el Gran Canària tenia dret a igualar-la, ja que ja havia jugat amb ells. I així ho van fer. A més de Tomic, el joc interior verd-i-negre tindrà Conor Morgan, renovat aquest estiu, l'eslovac Vladimir Brodziansky i un Simon Birgander en procés de recuperació d'una lesió.

El director esportiu de la Penya, Jordi Martí, segueix treballant per reforçar la plantilla de la Penya. Abans de Tomic ja havia fitxat Vladimir Brodziansky, Ferran Bassas i Pau Ribas. Els dos últims tornen al club on es van formar per reforçar la direcció de joc d'un equip en el qual la base serà el talent de la casa, amb vuit jugadors formats al club. A més de Bassas i Ribas, Carles Duran dirigirà jugadors com Neno Dimitrijevic, Arturs Zagars, Xabi López-Arostegui, Arnau Parrado, Joel Parra i Albert Ventura.

L'eslovè Prepelic, màxim anotador aquesta temporada amb la Penya, on jugava cedit pel Madrid, ha marxat al València. A més, Luke Harangody, Tony Wroten, Kerem Kanter, Alen Omic i Oliver Stevic han abandonat el club per la finalització dels seus contractes.