Toni Bou guanya el seu dotzè títol Mundial de X-Trial

El pilot català Toni Bou s'ha assegurat el seu dotzè títol mundial de X-Trial després de la reducció del campionat a set proves, en lloc de les vuit previstes, segons ha anunciat la Federació Internacional de Motociclisme (FIM).

Tant la FIM com l'empresa 2Play han intentat trobar una seu per substituït aquella cancel·lada a Sevilla, "però no ha estat possible" han explicat. Com a conseqüència, el Mundial acabarà amb set proves. A falta de dues prives, i tenint en compte que es pot descartar el pitjor resultat, Toni Bou ha aconseguit un avantatge sobre el segon classificat que li garanteix ja el dotzè títol consecutiu.

El campionat continua aquest cap de setmana a París i conclou el 29 de març a Budapest.