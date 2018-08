Tony Gallopin s'imposa en la setena etapa, amb final a Pozo Alcón

El francès Tony Gallopin s'ha imposat en la setena etapa de la Vuelta a Espanya, de 185,7 quilòmetres disputada entre Puerto Lumbreras i Pozo Alcón. En aquesta jornada no hi ha hagut canvi de líder a la classificació general, on el seu compatriota Rudy Molard manté el mallot vermell.

Gallopin s'ha escapat a 3,5 quilòmetres de la meta i hi ha arribat en solitari amb un temps de 4 hores, 18 minuts i 20 segons i una velocitat mitjana de 43,1 km/hora. L'eslovac Peter Sagan i Alejandro Valverde han acabat l'etapa cinc segons després. Malgrat tot, Molard segueix mantenint una còmoda distància de 47 segons respecte a Valverde i de 48 respecte a l'alemany Emanuel Buchmann. "Encara cal esperar, queda molt", ha assegurat Valverde, referint-se a les seves possibilitats en aquesta edició de la Vuelta. "Vaig bé, estic content. He sigut tercer i he aconseguit dos segons més de bonificació, estic en forma", ha celebrat.

L'etapa d'aquest dissabte, la vuitena de la prova, es disputarà entre Linares i Almadén i tindrà 195,1 quilòmetres.