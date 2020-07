Tòquio no definirà fins a la tardor el cost d'haver ajornat els Jocs Olímpics

Els organitzadors de Tòquio 2020 han anunciat que no esperen tenir fins a la tardor una xifra general del cost addicional que representarà l'ajornament durant un any dels pròxims Jocs Olímpics, i a partir de llavors definiran com es repartirà aquesta despesa extra entre les parts implicades. Ho ha dit el director executiu del comitè organitzador de Tòquio 2020, Toshiro Muto, en una roda de premsa després que es presentés un informe sobre el progrés dels preparatius en una sessió del Comitè Olímpic Internacional (COI) organitzada remotament per primera vegada en la història olímpica.

Els pròxims Jocs Olímpics començaran el 23 de juliol del 2021, gairebé un any després de la data programada inicialment a causa de la pandèmia de coronavirus, però el comitè organitzador mai ha facilitat la xifra aproximada del cost addicional que suposarà l'ajornament. "Esperem tenir a la tardor una idea general sobre el cost addicional" que representarà, ha dit Mute.

El Comitè Organitzador de Tòquio de 2020 ha confirmat les seus i el calendari, del 23 de juliol al 8 d'agost de 2021, per als Jocs Olímpics durant una reunió telemàtica celebrada aquest divendres.

Thomas Bach vol continuar en el càrrec

El COI celebrarà el 2021 dues sessions o assemblees plenàries, la 137 i la 138, en la primera de les quals, a Atenes durant el segon trimestre de l'any, es duran a terme les eleccions a la presidència. El president, Thomas Bach, ha anunciat aquest divendres que vol tornar a presentar-se l'any que ve al càrrec, que ocupa des del 2013. "Estic agraït i molt commogut per les moltes paraules de suport i confiança", ha explicat l'alemany, campió olímpic d'esgrima a Mont-real el 1976. "Estic disposat a continuar i a presentar la candidatura per a un segon període com a president del COI i continuar al servei del moviment olímpic, que tots ens estimem tant", ha declarat el dirigent de 66 anys durant l'obertura de la 136a sessió. L'any 2021 s'acaba el primer mandat de Bach, càrrec que es pot allargar una sola vegada durant un període de quatre anys més. L'alemany va succeir el belga Jacques Rogge al capdavant del COI.

Sebastian Coe, un dels principals dirigents esportius del segle XXI, i el de millor pedigrí olímpic, ha ingressat aquest divendres finalment a l'assemblea del COI, un any després d'haver patit la humiliació que la seva candidatura fos rebutjada per un conflicte d'interessos entre el seu càrrec de president de World Athletics i la seva posició de president executiu de l'empresa CSM. Joan Antoni Samaranch, en canvi, ha abandonat aquest divendres la Comissió Executiva del COI, després de vuit anys que han estat "d'aprenentatge", els últims quatre com a vicepresident.

L'assemblea del COI ha aprovat per unanimitat, a proposta de la comissió executiva, ajornar a l'any 2026 els Jocs Olímpics de la Joventut de Dakar, que s'havien de disputar el 2022.