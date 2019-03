Tornen els fantasmes del 2007

La temporada que Fernando Alonso es va estrenar com a pilot de McLaren va ser tot un malson per a l’asturià. I això que va firmar quatre victòries, dotze podis, dues poles, tres voltes ràpides, i va puntuar en setze de les disset curses del campionat. Tot plegat: la tercera posició final, amb 109 punts, els mateixos que el seu company d’equip, Lewis Hamilton, que el va superar en una classificació que va acabar liderant Kimi Räikkönen.

Aquest va ser el problema, perquè el britànic tot just debutava a la Fórmula 1 en l’equip que havia tutelat la seva trajectòria esportiva des que era un marrec al kàrting. Hamilton, la nineta dels ulls de Ron Dennis -el màxim responsable de l’equip-, va superar l’espanyol, que venia de guanyar les dues anteriors temporades. I el 2008 en Lewis es va convertir en el campió mundial més jove fins a aquell moment, amb el primer dels cinc títols que el britànic ja acumula. Aquell any va fer sortir de polleguera Alonso, que ja no tornaria a ser mai més campió mundial de F1.

L’abraçada de Hamilton

Ahir a Bahrain l’esperit d’aquella temporada farcida de situacions tenses entre els dos pilots de McLaren va planar en l’ambient, fins que a la volta 48 Hamilton va superar Leclerc; això sí: pels problemes de motor del de Ferrari, que finalment va acabar tercer... amb Vettel cinquè. Però tothom va tenir clar que si algú es mereixia guanyar ahir era el jove pilot monegasc, a pesar de la mala sortida que va fer i les errades que va cometre al començament, pels nervis i la pressió de sortir per primera vegada des de la pole position. L’abraçada que li va fer Hamilton quan va baixar del cotxe va ser un exercici d’honestedat absoluta i un reconeixement a la victòria que se li va esmunyir de les mans.

La temporada serà molt llarga per a Sebastian Vettel, que podria tenir en Charles Leclerc un problema semblant al d’Alonso amb Hamilton la temporada 2007. Ahir Charles no va guanyar, però no trigarà a fer-ho. Es veu a venir des dels tests de la pretemporada. Si el quatre vegades campió no es blinda contra aquest risc tan imminent, i després d’haver entrat des de fa mesos en una dinàmica molt negativa, capgirar la situació se li pot fer feixuc.

Faria bé Carlos Sainz de repassar aquesta història perquè, de moment, en les dues curses disputades Lando Norris l’ha superat. Un altre anglès, debutant i a McLaren. Com va passar el 2007.