Domènec Torrent, de Montilivi a Maracanã

Domènec Torrent firmarà en les pròximes hores per al Flamengo. El tècnic català, que durant molts anys ha sigut l’assistent de Pep Guardiola, viurà la seva segona experiència com a primer entrenador després d’una extensa trajectòria de bracet del de Santpedor.

Nascut a Santa Coloma de Farners fa cinquanta vuit anys, va jugar com a migcampista per a l’Olot i l’Ateneu Deportiu Guíxols abans d’estrenar-se a les banquetes el 1994. Va començar entrenant en categories regionals sis anys el Palafurgell i una temporada el Palamós abans de fer el salt al Girona l’estiu del 2005. Els blanc-i-vermells jugaven aleshores a la Tercera Divisió i amb Torrent es van proclamar campions de grup i es van quedar a només un pas de la Segona B.

Un any després, el 2007, s’uniria a l' staff tècnic de Pep Guardiola al Barça B. Amb el filial, aquesta vegada sí que aconseguiria l’ascens a la categoria de bronze. La temporada següent, la 2008-09, a Guardiola li arribava l’oportunitat d’entrenar el primer equip i Torrent s’uniria al seu equip com a analista. Començava així el seu exitós periple amb el tècnic de Santpedor, amb qui ho guanyaria absolutament tot. Un sextet, tres Lligues i dues Lligues de Campions al Barça; tres títols de Bundesliga i dues de Pokal al Bayern de Munic, i la Premier League amb el Manchester City.

Deu anys i 23 títols després, Torrent emprenia la seva primera aventura en solitari al New York City, la franquícia del club mancunià a la MLS. Amb els citizens, va firmar la millor temporada regular de l’equip i va aconseguir portar-lo a la primera Lliga de Campions de la Concacaf.

Als seus 58 anys, posarà rumb al Flamengo, vigent campió del Campionat Paulista i de la Copa Libertadores. Només firmarà per a una temporada perquè l’actual president, Rodolfo Landim, acaba el seu mandat el 2021. El club brasiler havia estat entrenat aquest últim any per Jorge Jesús, però el retorn del portuguès al Benfica ha deixat lliure la banqueta de l’històric conjunt carioca, que ha decidit apostar pel tècnic català. Serà el segon tècnic europeu a liderar l'equip amb més aficionats del Brasil de manera consecutiva. I, de passada, el primer tècnic estatal.

Domènec Torrent viurà així el seu primer gran repte com a primer entrenador. I ho farà, a més, a Maracanã, un dels estadis més mítics del futbol. Una nova etapa en una llarga trajectòria que va començar a Girona ara fa catorze anys i que continuarà a Rio de Janeiro.