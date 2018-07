Tota hora és bona, si es tracta de fer diners

Aquelles pretemporades a Holanda, jugant a mitja tarda contra equips de categoria amateur, ja formen part de la prehistòria. Ja fa anys que el Barça ha canviat de continent i fa coincidir la preparació amb la seva participació a la International Champions Cup (ICC), el torneig més prestigiós de l’estiu, el que reuneix els clubs de més renom i el que reparteix més diners als participants.

Aquesta matinada els blaugranes s’han estrenat a Los Angeles contra el Tottenham en un horari ideal a la costa oest dels Estats Units (20.05 h de dissabte) però gens idoni a Catalunya (05.05 h de diumenge). En els següents partits no millorarà gaire la situació. La matinada de dimecres toca el partit contra el Roma (04.05 h) i la matinada del pròxim diumenge, l’últim duel contra el Milan (02.05 h).

Però és que no es tracta tant de fer contents els aficionats catalans o espanyols com de treure’n un rendiment econòmic. Aquest viatge als Estats Units no s’ha d’entendre únicament com una estada per preparar la temporada oficial, sinó sobretot com una gran oportunitat de negoci, sigui pels diners que ingressen directament amb els partits, sigui perquè l’entitat aprofita l’estada per potenciar la marca Barça. És a dir, consolidar i potenciar el club a escala de seguidors i patrocinadors, cosa que en el futur s’ha de traduir en encara més ingressos.

De tota manera, el fet que hagi sigut un any de Mundial i que encara faltin la majoria de les estrelles (Messi, Suárez, Coutinho o Piqué, per dir-ne alguns dels més destacats) ha desinflat una mica l’interès. Ara bé, no és cosa exclusiva dels blaugranes, ja que a la majoria d’equips els passa el mateix. Començant pel Juventus, que encara no pot presumir de Cristiano Ronaldo, el seu fitxatge estrella de l’estiu.

Tot i que les xifres no es fan oficials, es calcula que els clubs cobren entre tres i sis milions per disputar cada partit d’aquesta competició. En juguen tres, cosa que suposa al voltant de 12 milions de mitjana de facturació. El que va començar com un torneig de només quatre equips el 2009 s’ha convertit en tot un espectacle amb més d’una vintena de participants i partits repartits per arreu del món, no tan sols en territori nord-americà.

Golejada del femení

Ahir a la tarda també va començar a rodar el Barça femení, que aquest any fa una part de la pretemporada conjuntament amb el primer equip masculí. Les noies que entrena Fran Sánchez van derrotar el SoCal FC nord-americà per 0-5. Els gols d’Alexia Putellas, Mariona Caldentey (2) i Toni Duggan (2) van arribar a la segona meitat.