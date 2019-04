Tots contra Rafa Nadal

Cinquanta-vuit partits guanyats per només tres derrotes. Cent deu sets a favor i només vuit en contra. Onze títols aconseguits, nou dels quals sense cedir cap set. Són els números de Rafa Nadal al trofeu Comte de Godó, on aquesta setmana buscarà aixecar la copa per dotzena vegada. Unes xifres tan espectaculars que, de no ser perquè ja les ha aconseguides, es diria que són impossibles.

El tenista manacorí és el principal reclam de la 67a edició del Barcelona Open Banc Sabadell de tenis, però arriba trist després de perdre la corona a un dels seus torneigs preferits, Montecarlo, on va caure a semifinals. Nadal però, no l'únic al·licient d'un quadre farcit d'estrelles, amb quatre dels 'top-10' de l'ATP, i tretze dels trenta millors tenistes del món. Però a la vegada, un torneig on destacarà la presència d'algunes joves promeses de l'esport. "Dels últims quadres que hem tingut, aquest és el millor de tots", explicava Albert Costa, director del torneig, a la presentació.

Com no podia ser d'altra manera, Rafa Nadal serà el rival a batre a la terra batuda del Reial Club Tenis Barcelona. "Sembla fàcil tenir-lo, però cal que se sàpiga que l'esforç perquè vingui a jugar el torneig és gran", afegia Costa. I és que Nadal, a banda dels premis econòmics, també s'endú una prima per participar al Godó. Un fet que s'explica, per exemple, en la venda d'entrades, on el seu nom és un dels grans reclams de la competició.

Tres úniques derrotes

Diners al marge, Nadal és el rei absolut i indiscutible del torneig des que va guanyar la seva primera edició el 2004. Una de les tres úniques derrotes havia arribat un any abans, el 2003, a mans d'Àlex Corretja a la segona ronda. Nico Almagro -quarts de final del 2014- i Fabio Fognini -vuitens del 2015- són les altres taques minúscules a un expedient gairebé impecable -el 2010 no hi va participar per lesió-.

David Ferrer, finalista en quatre edicions, és la víctima favorita de Rafa Nadal: li va barrar el pas sis vegades, a quarts del 2013, a semifinals del 2007 i a les finals del 2008, 2009, 2011 i 2012. El veterà tenista de Xàbia s'està acomiadant del tenis professional i el Tenis Barcelona aprofitarà el Godó per rendir-li homenatge. "Serà un acte entranyable, és una excel·lent persona que sempre ha estat disposada a col·laborar amb nosaltres", deia Jordi Cambra, president del club barceloní. L'altre homenatge del torneig serà al mític tenista Manolo Orantes, commemorant el 50è aniversari del seu primer triomf al Godó.

Més enllà de Nadal, els noms a seguir seran els dels altres tenistes classificats al ‘top-10’ de l’ATP, com el jove Alexander Zverev. El tenista alemany, tercer en el rànquing ATP, ja suma 10 títols en amb 22 anys. Un altre és el japonès Kei Nishikori (7), guanyador dues vegades a Barcelona, el 2014 i el 2015, i fnialista el 2016, i qui sempre s'ha referit al torneig català com un dels seus "favorits". L'austríac Dominic Thiem (8) i el grec Stefanos Tsitsipas (10) són els altres dos últims finalistes, el 2017 i 2018, respectivament. Els dos van caure, evidentment, contra Nadal.

Les promeses del futur

Tsistipas, a més, és una de les joves promeses que seran a Barcelona. El grec complirà 21 anys a l'agost i s'afegeix a un cartell on hi haurà sis dels set primers per a la final de la Next Gen de Milà d'aquesta temporada: Denis Shapovalov, Alex de Miñaur, Frances Tiafoe, Casper Ruud i el més jove de tots ells, de 18 anys, el canadenc Felix Auger-Aliassime. "És cert que sembla un Grand Slam del futur. Tenir-los de tant joves és clau perquè volem que coneguin el torneig i fidelitzar la seva presència entre nosaltres", remata Albert Costa. De dilluns a diumenge, el millor tenis passa per la terra batuda de Barcelona.