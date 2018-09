El Tottenham confirma que jugarà contra el Barça a Wembley

El retard en les obres del nou estadi del Tottenham Hotspur ha fet que el club anglès confirmi que els tres partits de la fase de grups de la Champions els jugarà a Wembley. El Barça, doncs, tornarà a un estadi on ha guanyat dues Lligues de Campions (la primera abans de la remodelació) el dia 3 d'octubre. L'equip ja va jugar un partit de Champions a Wembley contra l'Arsenal el 1999.

El club del nord de Londres va enderrocar el seu estadi, White Hart Lane, per aixecar-ne un de nou al mateix lloc que havia de ser inaugurat aquest agost. Les últimes temporades el club ha disputat els partits com a local a Wembley, i hi tornarà a jugar com a mínim fins a finals d'any a causa del retard de les obres. De fet, aquest problema ha provocat que ni el partit del 29 d'octubre contra el Manchester City sigui a casa. I com que el dia 28 d'octubre Wembley serà seu d'un partit de futbol americà de la lliga nord-americana, la NFL, es mourà el calendari per poder rebre el City de Guardiola a Wembley.