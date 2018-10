El Tottenham, l’exèrcit jueu del nord de Londres

Ara fa uns mesos el líder laborista Jeremy Corbin va demanar als aficionats del Tottenham Hotspur que deixessin d’autoanomenar-se yid army, és a dir, exèrcit jueu, fent servir la paraula yid, una forma despectiva de referir-se als jueus. Corbin, gran defensor de la causa palestina, va veure com no li feien cas per dues raons: perquè és aficionat de l’Arsenal, gran rival del Tottenham, i perquè els aficionats del Tottenham s’autoanomenen amb orgull yids.

El rival del Barça sempre ha arrossegat la fama de ser el club de la comunitat jueva de Londres. De fet, des de 1982 tots els presidents dels club -Irving Scholar, Sir Alan Sugar i Daniel Levy- han resultat ser jueus. Diversos estudis, però, assenyalen que tot just el 5% dels aficionats del club actualment són jueus, tot i que els anys 20 i 30 la xifra s’enfilava al 35%. La major part d’aficionats, com passa amb l’Ajax d’Amsterdam, se senten orgullosos d’un club molt vinculat a la comunitat jueva. Tant, que els càntics racistes rebuts durant anys, aquell “yids” acompanyat de càntics citant Hitler que van rebre als camps del Chelsea o el West Ham, s’han convertit ara en un motiu d’orgull. A inicis del segle XX milers de jueus provinents de l’est d’Europa van arribar a Londres. Els primers van arribar cap al 1880, però la major part ho faria després del 1905, escapant dels pogroms i la violència. Inicialment van trobar casa a l’est de Londres, però amb els temps molts van marxar al nord, on moltes indústries oferien feina. I on jugava el Tottenham. El 1935, quan l’estadi del club va ser escollit per ser la seu d’un Anglaterra-Alemanya amistós famós, l’afició del Tottenham va protagonitzar incidents dins i fora del camp. L’equip alemany va fer la salutació nazi abans de ser derrotat per 3-0, amb aficionats del Tottenham despenjant la bandera amb l’esvàstica de l’estadi. Amb el temps, el nord de Londres ha canviat molt, però l’afició del Tottenham, quan va començar a ser insultada amb el crit de “ yids ”, va reaccionar reivindicant el seu passat. La yid army no fa fet cas de Corbin.