El Tottenham suspèn dos aficionats per a tota la vida per haver llançat un got amb orina al públic rival

El Tottenham Hotspur ha suspès aquest dimarts per a tota la vida dos aficionats que van llançar un got amb orina als seguidors del West Ham durant el partit de Copa de la Lliga de dimecres passat. En un vídeo que s'ha fet viral a internet es pot veure un dels dos seguidors orinant en un got de cervesa abans que l'altre ho llancés a la part de l'estadi on es trobaven els seguidors visitants.

Malgrat que tots dos han declarat que el que van llançar va ser un altre vas que contenia sidra, el Tottenham els ha suspès per a tota la vida i els ha prohibit tornar a entrar al seu estadi. "Aquest tipus de comportament és inacceptable i per això hem decidit sancionar per a tota la vida les dues persones que apareixen al vídeo", ha explicat un portaveu del club.

El conjunt del nord de Londres, que rep dimecres el Reial Madrid a la quarta jornada de la Lliga de Campions, va caure derrotat per 2-3 a mans del West Ham a l'estadi de Wembley i va ser eliminat de la Copa de la Lliga.