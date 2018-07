El Tottenham visitarà Montilivi a l’agost

Girona i Tottenham es veuran les cares el dissabte 4 d’agost, la data fixada per a la 42à edició del Trofeu Costa Brava, que tornarà a tenir un convidat de luxe després de la participació, amb victòria del Girona gràcies a un gol de Portu, del Manchester City l’estiu passat. El conjunt dirigit per Mauricio Pochettino, liderat per Harry Kane i Christian Eriksen, els puntals de les seleccions anglesa i danesa en aquest Mundial de Rússia, és el rival d’alt nivell escollit per a la presentació del Girona 18-19, que serà el debut d’Eusebio Sacristán davant la seva nova afició. Tercer a la Premier aquest últim curs i classificat per a la Champions League, el Tottenham portarà a Montilivi homes com Hugo Lloris, Davinson Sánchez i Lamela, entre d’altres.

El partit, que es disputarà a les 8 vuit del vespre, no està inclòs a l’abonament de la temporada, fet que motivarà que els socis interessats hagin de passar per caixa, amb preus que oscil·len entre els 10 i els 50 euros. El Trofeu Costa Brava, fundat el 1970, és el segon més antic de Catalunya, i el Girona, que espera revalidar el títol, l’ha aixecat en 15 ocasions. Fins ara, els blanc-i-vermells han oficialitzat un total de 5 partits. Coincidint amb l’estada a Anglaterra que tindrà lloc del 18 al 25 de juliol, el Girona jugarà contra el Bolton i l’Oldham mentre que a final de mes es desplaçarà a l’Índia per disputar el Trofeu Toyota Yaris LaLiga World, on s’enfrontarà al Kerala Blasters i el Melbourne City.

Dilluns comença la feina

Eusebio, que avui arriba a Girona, ha citat els futbolistes disponibles per dilluns, quan tindran lloc les pertinents proves mediques i físiques –es faran a l'MTD de Girona–, combinat amb el primer entrenament de la temporada, ja al PGA. Del primer equip, hi haurà 16 dels 19 jugadors amb contracte comptant Rubén Alcaraz i Sebas Coris, que tornen de les seves respectives cessions. Tots, excepte Bounou, Mojica i Stuani, que s’incorporaran més tard perquè participen al Mundial. En aquesta llista també s’hi han d’afegir els jugadors del Peralada, com Suárez, Soni i Pedro Porro. Homes com Paik i Andzouana hi poden tenir cabuda tot i que encara no s’ha revelat quins seran els escollits. El nou entrenador del Girona aterra amb el seu cos tècnic, format per Onésimo Sánchez i Juan Carlos Andrés, segon i tercer entrenador, Gerardo Izaguirre, preparador físic, i Aitor Unzué, analista i fill de Juan Carlos Unzué.