El director del Tour, primera víctima del covid-19

Just abans de la desena etapa, els organitzadors del Tour havien d’anunciar qui havia donat positiu en la jornada de tests de dilluns a totes les persones que formen part de la gran caravana de la Grande Boucle. Una espasa de Dàmocles sobre els corredors, ja que si un equip hagués tingut dos positius entre ciclistes, metges, entrenadors o personal ja no hauria pogut participar en l’etapa. Al final es van detectar cinc positius en els més de 850 tests PCR, i cap era un ciclista. Sí que van donar positiu quatre persones dels equips Cofidis, AG2R, Ineos i Mitchelton-Scott, equips que hauran de vigilar, ja que un segon positiu els podria enviar cap a casa. I, curiosament, el cinquè positiu va ser el director de la cursa, Christian Prudhomme, que aquell dia s’havia passejat en un cotxe de l’organització amb el primer ministre de França, Jean Castex, que ara s’haurà de fer proves. Prudhomme s’haurà de confinar i l’etapa d’ahir ja la va dirigir la seva mà dreta, François Lemarchand.

Bennett s’imposa a Sagan

La desena etapa, entre l’illa d’Oléron i l’illa de Ré, era un preciós recorregut de 168,5 km per la costa atlàntica francesa, on el vent podia provocar ensurts. I així va ser, amb algunes caigudes, però els favorits van acabar arribant a la vegada, sense canvis en una general dominada per l’eslovè Primoz Roglic (Jumbo-Visma) per davant del colombià Egan Bernal (Ineos), a 21 segons, i el francès Guillaume Martin (Cofidis), a 28. Havia de ser una etapa ideal per als esprintadors i així va ser. L’irlandès Sam Bennett (Deceuninck) va guanyar per primer cop al Tour, per davant de l’australià Caleb Ewan i un Peter Sagan que segueix sense guanyar cap etapa, tot i que lidera la classificació de la regularitat, que ja ha guanyat set vegades en les vuit edicions anteriors del Tour. Edicions en què va guanyar 12 etapes. Enguany encara no ho ha aconseguit.