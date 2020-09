El Tour de França estrena el Col de la Loze

L'etapa reina del Tour de França promet aquest dimecres un infern per als ciclistes en la seva cota més alta, a més de 2.300 metres, on arriba una carretera acabada d'asfaltar que la cursa francesa descobreix per primera vegada i que condueix al Col de la Loze. El sostre de l'edició és la cinquena meta més alta de la història centenària del Tour i, sobretot, una caixa de sorpreses en la qual els organitzadors somien proposar un ascens que marcarà època.

El final dels 170 quilòmetres que començaran a Grenoble és una traca impressionant, "el port del segle XXI", en paraules del director de la cursa, Christian Prudhomme, ansiós per saber com respondran els cossos a la seva nova proposta. La novetat consisteix en l'encadenament de petites rampes de fins al 20% en una successió infinita de corbes en els últims set quilòmetres d'ascens. Es tracta d'un camí que condueix al cim del port, asfaltat pels propietaris de l'estació d'esquí per atraure el Tour, una perla per a la cursa, que no va dubtar a incloure-la en el seu recorregut. "I es convertirà en un clàssic", promet el director esportiu, Thierri Gouvenou.

La primera part puja fins a l'estació de Meribel, per on ja va passar el Tour el 1973 sense proposar un gran espectacle perquè les seves rampes no són gaire intenses. Però el nou traçat, "que condueix a les estrelles", segons Prudhomme, donarà atractiu a la jornada. Com sol fer, l'organització va provar el recorregut al Tour de l'Avenir de l'any passat, en una etapa curta, de menys de 30 quilòmetres, que va posar el límit als organismes dels joves de menys de 23 anys.

Les seves rampes acabades d'estrenar van cridar l'atenció de Bernard Hinault, que no va dubtar a trucar a Prudhomme. El director de la cursa va quedar impressionat amb el paisatge i amb la duresa de la carretera. "Sorprendrà a més d'un", assegura Gouvenou.

Kamna guanya l'etapa

L'alemany Lennard Kamna es va imposar en la setzena etapa del Tour de França, la primera alpina, al sorprendre l'equatorià Richard Carapaz en l'ascens al penúltim port de la jornada. El ciclista del Bora, que va ser segon a Puy Mary després del colombià Daniel Martínez, es va treure l'espina a Villard de Lans sumant el seu triomf més prestigiós.

El grup de favorits va arribar a la meta a més de 16 minuts de l'alemany, després que en el tram final Tadej Pogacar intentés dos atacs. L'eslovè no va poder distanciar-se del seu compatriota Roglic, que li treu 40 segons a la classificació general. Nairo Quintana es va despenjar en els últims quilòmetres i va cedir 40 segons.