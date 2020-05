Transformació sense marxa enrere

Transformacions que abans necessitaven 100 anys, ara s’activen en 10 setmanes. La pandèmia ha sacsejat la majoria d’àmbits de la societat i el de l’esport no és una excepció. L’impacte del covid-19 ha accelerat l’adopció de la digitalització en un sector que busca fórmules per reinventar els seus models de negoci. La nova normalitat exigeix agilitat per adaptar-se a una situació que ningú havia imaginat. “El sector fa tard, però és un bon moment per recuperar el terreny perdut. Sovint en parlem molt, però costa molt que passin coses. Ara la transformació digital no és una opció sinó que és l’única solució. Hi ha un element que és fonamental; l’usuari entén la situació i està predisposat als canvis”, argumenta Marc Cortés, partner i director general de RocaSalvatella. “La situació actual ens deixa dos aprenentatges. El primer són les eines digitals que ens hem vist obligats a fer servir. Hem experimentat els seus beneficis i, per tant, hem de seguir en aquesta línia. La segona lliçó és que el futur és totalment incert. Com ha quedat clar, tot pot canviar en qualsevol moment. Si durant les campanades de Cap d’Any ens haguessin passat el tràiler del 2020, no ens hauríem cregut res”, explica Xavier Verdaguer, fundador i CEO d’Imagine Creativity Center.

Cortés i Verdaguer van participar dijous en un webinar organitzat per Indescat, el clúster català de la indústria de l’esport. “La incertesa ens obliga a preveure diferents escenaris. No sabem gaires coses sobre aquest virus i, per tant, hem de ser àgils”, recomana Verdaguer, que proposa un exercici disruptiu per adaptar qualsevol entitat al moment actual. “Es tracta d’imaginar que la nostra companyia desapareixerà en sis mesos i, una vegada assumida aquesta idea, anticipar-te i pensar què pots fer per evitar-ho”. Cortés també posa l’accent en les coses que sí que depenen d’un mateix. “No controlem la situació, però sí que podem fer accions concretes. Hem de fugir de focalitzar-nos en la incertesa i, en canvi, adaptar-nos dedicant l’energia a les coses que sí que depenen de nosaltres. El més rellevant no és el canal sinó l’experiència del nostre usuari. Hem d’entendre’l i adaptar la nostra proposta de valors a les seves necessitats. Si no lideres tu el procés de transformació, apareixerà algú altre que ho farà”, avisa.

651x366 Xavier Verdaguer, fundador i CEO d'Imagine Creativity Center / INDESCAT Xavier Verdaguer, fundador i CEO d'Imagine Creativity Center / INDESCAT

“El context actual ens aboca a articular respostes d’urgència, però també ens provoca un impuls de diferents transformacions. El repte és gestionar el dia a dia sense perdre la visió de futur”, demana Anna Pruna, presidenta d’Indescat. Durant aquesta pandèmia moltes empreses del sector esportiu s’han vist obligades a cancel·lar esdeveniments programats. “Algunes han escoltat els usuaris i, després, han plantejat alternatives. La millor manera d’escoltar és preguntar”, apunta Cortés, que recorda que qualsevol crisi deixa aprenentatges positius. “No es tracta només d’escoltar, sinó d’anar més enllà i posar-te en la pell de l’usuari. La gran estratègia actual és cocrear amb l’usuari perquè els clients se senten valorats quan els deixes proposar idees. Hem de convidar l’usuari a la presa de decisions i fer-lo partícip d’elles”, afegeix Verdaguer.

Els dos especialistes preveuen un canvi radical del sector esportiu, una acceleració incentivada per la pandèmia. Les instal·lacions, per exemple, s’hauran de repensar. “El nou camí passa per serveis híbrids que aportin valor afegit”, opina Verdaguer, que pronostica més esdeveniments de proximitat i una tendència a accentuar la sostenibilitat. “Es poden imaginar nous serveis perquè ara hi ha més gent que practica esport que fa dos mesos i convindria no perdre-la”, argumenta Cortés. El director general de RocaSalvatella només té un dubte: “Quina serà la capacitat real d’inversió del sector?”.

651x366 Marc Cortés, director general de RocaSalvatell / INDESCAT Marc Cortés, director general de RocaSalvatell / INDESCAT

Els experts recomanen aposta digital i creativitat tàctica

Un estudi elaborat per tres investigadors del Centre d’Estudis UPF Sports_Lab de la Universitat Pompeu Fabra, Júlia Bosch, Jaume Garcia i Carles Murillo, ha fet un exercici de simulació que permet visualitzar un futur immediat de clara recessió econòmica en el sector esportiu com a resultat de les afectacions directes i indirectes del covid-19. L’objectiu principal de l’anàlisi és ajudar a estructurar les mesures que s’han d’arbitrar en aquests moments. Segons quina sigui la realitat en els pròxims mesos, l’estudi permet aproximar la pèrdua de facturació i d’ocupació per a cada un dels 28 productors (o subsectors) que s’han previst, dividits en sector privat, entitats sense ànim de lucre, sector públic i sector educatiu, però també la seva importància en relació amb el global del sector. L’escenari moderat avança que el sector de l’esport pot tenir unes pèrdues de prop del 30% de la producció i l’ocupació, però una projecció més pessimista augmenta la xifra fins al 50%. La transformació digital i la creativitat tàctica són dues de les grans recomanacions.