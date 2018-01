Tres atletes russos, fora dels Jocs Olímpics d'hivern de PyeongChang per dopatge

Els atletes russos Viktor Ahn, Anton Shipulin i Sergei Ustyugov no han estat inclosos a la llista d'atletes amb dret a participar als propers Jocs Olímpics d'hivern que es celebraran a PyeongChang durant el mes de febrer. Cal recordar que el Comitè Olímpic Internacional va decidir al desembre vetar la participació de Rússia en els propers jocs per la "manipulació sistemàtica" del sistema antidopatge durant els jocs d'hivern de Sotxi del 2014. Tot i això, el COI va deixar oberta la porta als atletes russos no esquitxats per casos de dopatge, permetent la seva participació en els jocs com a "atletes olímpics de Rússia". Ni Ahn, ni Shipulin, ni Ustyugov podran ser a PyeongChang, després d'haver-se quedat fora de la llista d'atletes que poden obtenir aquesta distinció.

El comitè olímpic rus ha emès un comunicat on ha criticat durament la decisió del COI i on ha defensat la innocència de tots tres esportistes. Viktor Ahn és patinador sobre gel i va aconseguir tres medalles d'or i una de bronze en els passats jocs de Sotxi. Per la seva banda, Anton Shipulin és biatleta i va endur-se l'or en aquesta modalitat el 2014 a Sotxi. Finalment, Sergei Ustyugov és l'actual campió del món d'esquí de fons en l'especialitat de 30 quilòmetres.

La setmana passada, el COI va reduir de 500 a 389 la llista d'atletes russos amb permís per competir a Pyeongchang.