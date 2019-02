Tres cessions amb molt d’enginy als despatxos

Quan no es disposa de gaires recursos a l’hora d’acudir al mercat, cal tirar d’enginy per buscar fórmules que facin possible assolir alguns dels objectius pretesos. D’això, a l’Espanyol, en tenen un màster persones com Òscar Perarnau, que juntament amb Chen Yansheng i Rufete ha aconseguit tancar tres reforços de pes, amb projecció internacional, rendiment immediat i, encara més important, unes condicions econòmiques més que atractives.

Els dos últims, presentats ahir, són dos jugadors que volen tenir més protagonisme al camp. Facundo Chucky Ferreyra, que al març complirà 28 anys, va escollir el Benfica a l’estiu en detriment de l’Espanyol, a qui ahir va agrair que mantingués un interès “que no esperava després de sis mesos”. “Vull tornar a sentir-me com abans al Xakhtar”, va manifestar l’argentí, nacionalitzat italià, que confia que la seva cessió pugui allargar-se més enllà de l’any i mig pactat. L’Espanyol pagarà per ell 2,2 milions, que podrien arribar fins als 8 si executa l’opció de compra (n’hauria d’afegir 5,8). “Sempre han tingut molt d’interès perquè vingués a jugar aquí”, va exposar l’atacant, de qui Rufete va destacar “la capacitat per fer gols i l’experiència”.

Del mateix equip prové un Semedo que, per la seva joventut (21 anys), tenia clar que no volia passar mitja temporada més a la banqueta. “Ens podem complementar amb Roca i els altres. Vinc a aprendre de qualsevol jugador”, va exposar aquest jove de Guinea Bissau amb passaport portuguès que assumeix a la perfecció que el seu rol preferit és el de “migcampista defensiu”, si bé no descarta jugar de “central” si l’entrenador ho requereix”. Per la cessió de Semedo fins a final de curs, l’Espanyol pagarà 400.000 euros. En aquest cas, no disposen d’opció de compra. Aquestes dues operacions han comptat amb la voluntat dels jugadors, que volien sortir per tenir més minuts, però també amb la predisposició del Benfica, amb qui l’Espanyol ha reforçat les relacions després d’una visita institucional de Chen Yansheng fa uns mesos.

El president xinès va tenir un pes encara més cabdal en la incorporació de Wu Lei, a qui l’Espanyol ja tenia tancat a principis de mes. L’acord era ferm, i ni tan sols la lesió que va patir a la Copa d’Àsia el va tirar enrere. El seu fitxatge, ple d’obscurantisme per la manca de transparència imposada des de la Xina, també es pot considerar una cessió encoberta, ja que, segons exposen mitjans xinesos, un cop finalitzi el contracte (dues temporades més una tercera d’opcional), al gener del 2021, està pactat que torni al club d’on prové, el Xanghai SIPG. La seva incorporació hauria costat uns dos milions a l’Espanyol, segons apunten des de la Xina.

Per menys del que ingressaran per Baptistão, a qui Rufete va agrair la “professionalitat”, la direcció esportiva ha aconseguit tancar tres reforços que aportaran versatilitat. “Volíem donar més eines a l’entrenador. Sabem que estem en una situació que hem de revertir i els jugadors que ens han escollit saben com estem. És important que els que vinguin siguin conscients de la realitat”, va sentenciar Rufete, satisfet amb la manera com han tancat el mercat: amb tres jugadors amb molt de cartell a un preu molt assequible.