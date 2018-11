Tres maneres de viure el VAR

Després de les primeres 12 jornades, el VAR s’ha convertit en un dels protagonistes indiscutibles de l’inici d’aquesta Lliga. La seva aplicació encara té alguns detractors, si bé hi ha un consens força generalitzat que introduir-lo ha sigut un encert, ja que, agradin més o menys les resolucions que dictaminin els àrbitres després de revisar-lo, està aconseguint reduir en gran mesura el nombre de polèmiques arbitrals, si bé és cert que no les pot eliminar del tot, ja que les seves aplicacions es limiten a uns supòsits força concrets. Centrant l’anàlisi en les seves intervencions en els tres conjunts catalans, el cert és que a dos d’ells, el Girona i el Barça, els ha anat força bé la seva introducció, mentre que l’Espanyol és l’únic que pot tenir certs motius per queixar-se.

Gols validats amb poca incidència

El Barça és, dels tres casos, l’equip a qui el VAR ha afectat menys a nivell numèric. De fet, en cap dels seus partits ha tingut incidència en el resultat final. El videoarbitratge ha servit al conjunt blaugrana per corregir errors arbitrals que pràcticament sempre havien sigut en contra seu. A Valladolid va confirmar que el gol de Keko, que hauria suposat l’empat, estava ben anul·lat per fora de joc. Contra l’Osca va servir per rectificar un gol anul·lat per Melero López, el 3-1 de Suárez. Va tenir poca incidència en un partit que va acabar 8-2. En va tenir més contra el Madrid, en un duel en què el 2-0 va arribar gràcies al VAR. En la seva primera presència en un clàssic, va servir per determinar penal en una clara falta de Varane sobre Suárez que Sánchez Martínez havia deixat inicialment sense càstig.

En l’última jornada, davant del Betis, el VAR va ajudar el Barça validant els seus tres gols, encara que al final no servissin per a res: en l’1-2 va corregir Mateu Lahoz, que no havia assenyalat penal per una falta de Tello a Alba. En el 2-3, el lateral va arrencar en posició correcta la jugada en què va assistir Vidal. I en el 3-4, el gol de Messi va ser anul·lat per possible fora de joc del xilè, però el VAR va fer-lo pujar al marcador perquè estava en posició correcta. Cinc gols validats en tres golejades.

Però el VAR no sempre ha somrigut al Barça. L’expulsió de Lenglet contra el Girona és l’acció més controvertida. “La polèmica no s’acabarà amb el VAR, que té els seus clarobscurs, i toca bregar amb això. Cal ajustar-lo”, va dir Ernesto Valverde, per a qui va resultar “difícil” considerar “agressió” la topada del francès amb Pons. A Anoeta, no va veure penal en dues accions de Suárez dins de l’àrea. El mateix va passar a Mestalla, en una caiguda de l’uruguaià. En canvi, contra el Sevilla, el VAR tampoc va castigar amb penal unes mans de Jordi Alba dins de l’àrea.

L’equip de Rubi, afectat

L’Espanyol va confirmar aquest curs la seva etiqueta de pioner: el primer equip a marcar un gol en la història de l’embrió de l’actual Copa del Rei (Ángel Ponz, 13 de maig del 1902); el primer a marcar a la lliga espanyola (Pitus Prats, 10 de febrer del 1929) i, també, el primer conjunt a qui el VAR va donar per bo un gol fantasma (Esteban Granero, 26 d’agost del 2018). El Pirata va executar un esplèndid llançament de falta que va topar amb el travesser i va creuar la línia de gol. Del Cerro Grande no el va donar per bo, però el VAR el va rectificar. Una setmana més tard, a Vitòria, el VAR va tenir un efecte doble per a l’Espanyol: primer va avisar Iglesias Villanueva que hi havia hagut penal de Laguardia a David López, que va propiciar el 0-1. Però a la segona part va anul·lar una diana de Sergio García que Villanueva havia donat per bona. Una decisió que va animar l’Alabès, que en pocs minuts va capgirar el marcador i es va imposar per 2-1. “Crec que el gol està ben anul·lat, però és cert que les decisions del VAR juguen dràsticament amb l’estat d’ànim dels equips. A ells els ha donat molta moral”, va analitzar Rubi després de la primera desfeta del curs.

En les tres derrotes de l’Espanyol aquest curs, de fet, el VAR hi ha tingut un protagonisme cabdal. Al Santiago Bernabéu va intervenir per donar validesa a l’única diana del duel, de Marco Asensio, que Mateu Lahoz havia anul·lat per un possible fora de joc. On més recel ha despertat en l’espanyolisme l’aplicació del VAR, però, ha estat en l’última jornada, al Sánchez Pizjuán. Franco Vázquez, al minut 8; Pablo Sarabia, al minut 55, i Mercado, al minut 77, van poder ser expulsats per dues entrades molt dures i una empenta dins de l’àrea, respectivament. En el cas del defensa, a més, es tractava d’una acció que hauria hagut de ser penal a favor de l’Espanyol amb 1-1 al marcador. D’un possible 1-2 es va acabar passant al 2-1 final.

Menys polèmic va ser el possible penal favorable als blanc-i-blaus a Vallecas al minut 91. Alberola Rojas l’havia xiulat, però el VAR el va corregir, i va deixar l’acció, amb 2-2 al marcador, en una falta fora de l’àrea. El VAR tampoc va beneficiar l’Espanyol contra el Vila-real (clar penal de Víctor Ruiz sobre Borja Iglesias al minut 1 no xiulat, a més del gol validat a Ekambi, quan semblava que estigués en fora de joc). Sí que li va donar un cop de mà, en canvi, contra l’Osca, on, tot i anul·lar un gol a Víctor Sánchez que l’àrbitre ja havia anul·lat per fora de joc, va donar per bona la primera diana de Borja Iglesias, i davant del Celta (va desestimar una possible agressió d’Hermoso a Aspas i unes mans de Piatti dins de l’àrea, i va anul·lar un gol a Maxi Gómez). “Si no hi hagués hagut VAR, Jaime Latre hauria assenyalat penal, ell deia que per a ell ho era, però per l’audiòfon li van dir que no. Cal confiar en la decisió dels àrbitres”, va concloure l’extècnic dels de Vigo.

Tres remuntades amb VAR

“Des que tenim el VAR no ens queda altre remei que confiar-hi. Amb la gent que hi ha mirant la jugada, la decisió serà més justa que si la mira només una persona”, va reflexionar el tècnic del Girona, Eusebio Sacristán, després que el seu equip esgarrapés un punt del Camp Nou. Aquell va ser el segon dels tres partits en què els blanc-i-vermells han capgirat el marcador en bona mesura gràcies al VAR. Al minut 35, Gil Manzano va assenyalar falta de Pere Pons per una topada amb Lenglet, però uns instants després la revisió del videoarbitratge va virar el rumb del partit: el francès va acabar sent expulsat i el Girona va empatar el partit. Unes setmanes abans, el Girona havia vist com el VAR anul·lava un gol a Ekambi a l’Estadi de la Ceràmica que Prieto Iglesias havia concedit com a vàlid en primera instància. Però la tecnologia va demostrar que l’atacant groguet estava en fora de joc, i del possible 1-0 es va passar al 0-1. Tres punts gràcies al VAR. Un guió pràcticament idèntic va repetir-se en la visita a Mestalla, on el València va marcar primer. Alberola Rojas havia donat per bo el gol de Kondogbia, però novament el VAR va invalidar l’acció perquè en la centrada prèvia de Gayà la pilota havia creuat la línia de fons. Novament, l’1-0 no va pujar al marcador, com sí que ho va fer el 0-1 de Pons.

El VAR també ha tingut incidència en altres partits dels gironins. Davant del Betis, ni l’àrbitre principal, González González, ni el responsable del VAR van advertir una acció al temps afegit en què Javi García va donar un cop de colze a Juanpe a l’àrea de Pau López. El defensa canari va caure a la gespa i va necessitar vuit punts de sutura a la cella, però el VAR no va actuar en una acció que podria haver acabat amb penal (i expulsió) a favor d’un Girona que va caure per 0-1. “Ens molesta que el criteri del VAR no sigui sempre el mateix”, va queixar-se el defensa. El VAR també va intervenir en contra dels interessos del Girona assenyalant dos penals en contra davant de l’Osca i de l’Eibar. En el primer d’aquests partits, però, també es va validar un penal a favor, mentre que en el segon també es va validar i un gol i se’n va anul·lar un altre, tots dos dels gironins. Davant del Madrid va passar el mateix, però en aquest cas amb dos gols en contra.

El VAR no somriu al gust de tothom, però està ajudant a convertir el futbol en un esport cada cop més just.