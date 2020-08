El Barça presenta Trincão, que arriba amb ganes de "guanyar-ho tot"

Just en mig de l'huracà Messi, el Barça ha presentat un dels fitxatges que va fer la darrera temporada pensant en el futur, el portuguès Francisco Trincão. El futbolista va costar 31 milions, pagats a l'Sporting de Braga en una operació tancada a finals de l'any 2019 i signada el gener del 2020. Format a les categories inferiors del Vianense i del Porto, Trincão va arribar a l'Sporting de Braga el 2018, jugant com a titular aquesta temporada on ha guanyat la Copa de la Lliga, marcant 9 gols. Aquesta setmana ha estat convocat per primer cop amb la selecció absoluta. "Espero poder guanyar-ho tot, estic molt content de ser al millor club del món" ha dit el futbolista.

Trincão ha dit que "és el meu primer dia al Camp Nou, tot és molt gran, m'ha impressionat. Tinc moltes ganes de començar, vull marcar molts gols i donar assistències". El futbolista ha admès que encara no ha parlat amb Ronald Koeman. Com no, han preguntat al jugador pel futur de Messi, de qui ha dit que "espero que es quedi, però no ho haig de respondre jo, aquesta pregunta". Preguntat per si vol rendir més que altres noms del passat com Figo, ha dit que "espero fer-ho millor", afegit que l'ha ajudat molt parlar amb Abel Ruiz, exjugador del Barça amb qui ha compartit vestuari a l'Sporting de Braga.

El secretari tècnic Ramon Planes ha presentat el seu nou davanter com un "jugador ràpid i molt hàbil que disposa d'una gran tècnica a la cama esquerra, amb una bona visió de joc i facilitat per repartir assistències, a més d'un bon xut". Planes ha recordat que "ja l'ha convocat la selecció absoluta, pot jugar a diferents posicions en atac, també al mig de camp. Amb jugadors com ell espero que tinguem un cicle guanyador nou".

13 portuguesos al Barça

Trincao serà el segon portuguès de la plantilla, després de Nelson Semedo. En total, 13 portuguesos han jugat al club. El primer va ser Da Costa Neves, qui va jugar el 1903. Fernando Arrechea i Eugen Scheinherr, en una investigació del Centre d'investigacions d'Història i estadística (CIHEFE) van treure a la llum la vida d'aquest futbolista nascut a Porto el 1881, on seria un dels fundadors del Porto. El segon va ser Jorge Alberto Mendonça, qui era angoleny però va jugar com portuguès doncs els anys 60 aquesta terra era Colònia portuguesa. Després van venir Luis Figo, Vítor Baía, Fernando Couto, Simao, Quaresma, Deco, André Gomes i dos jugadors que van debutar a la Copa Catalunya, però no a la Lliga: Edgar Ié i Gus Ledes.