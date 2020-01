Trobar una vàlvula d’escapament per al Girona

Per al Girona la Lliga està sent un autèntic drama, malgrat que les possibilitats de jugar el play-off d’ascens a Primera són ben reals. Una altra cosa és que després aconsegueixi pujar, esclar. Perquè no cal ni parlar de fer-ho de manera directa, ara que les portes semblen del tot tancades. Però com el curs passat, en què Montilivi va conèixer l’infern amb el descens, qui sap si la Copa pot generar la il·lusió que no transmet la competició regular. Amb Eusebio, els blanc-i-vermells van assolir una fita històrica arribant als quarts de final de la competició després de carregar-se l’Atlètic de Madrid al Wanda amb un gol de Doumbia quan no quedava res a fer. Ara que les eliminatòries es juguen a un partit, i havent eliminat el Linares i el Cartagena –no sense patir–, els homes de Pep Lluís Martí a priori tenen un pèl més de facilitat per continuar avançant.

Sense Jonathan Soriano, que en té per dues setmanes perquè pateix una lesió al soli de la cama dreta, Aday i Samu Saiz, reben el Vila-real (21 hores, DAZN). “Els jugadors tenen ganes de competir i guanyar, tot i que evidentment al cap hi tenim la Lliga. Sabem que hem de corregir coses, però també hem de recordar que no tot ho fem malament”, admet el tècnic balear, que desitja que la climatologia no sigui un impediment més. “Aquests dies tenim pluja, vent i fred, però ens hem d’adaptar a les circumstàncies. Montilivi drena bé i no tindrem problemes per jugar”. Martí mantindrà les rotacions a la Copa. “És un partit per defensar el nostre escut de la millor manera, tot el vestidor tindrà minuts, però això no vol dir que llencem l’eliminatòria. És important que tothom participi, perquè això implicarà que tinguin ritme per quan els toqui entrar. Potser l’únic impediment és que les setmanes no són netes i no ens permet avançar gaire en el treball”, afegeix.

En les últimes hores, el Girona va anunciar una rebaixa de preus en les entrades de gairebé el 50% –la Copa no forma part de l’abonament– que s’ha vist obligat a compensar a causa de les queixes dels abonats i socis que ja les havien adquirit amb anterioritat. Mitjançant un comunicat, el club gironí va assegurar que retornaria la diferència de l’import pagat.