Donald Trump defensa que l'esport nord-americà torni aquest agost amb estadis plens

El president dels Estats Units, Donald Trump, vol que l'esport professional torni aquest agost. Trump ha mantingut aquest dissabte una conferència telefònica amb 12 comissionats dels esports professionals locals en què ha defensat, per exemple, que la temporada de la Lliga Nacional de Futbol Americà (NFL) comenci tal com està previst, al setembre.

D'acord amb diverses fonts periodístiques, Trump també ha defensat que aquest agost i setembre els aficionats podrien tornar als estadis per presenciar les competicions esportives després d'haver superat la pandèmia del coronavirus. Una valoració que no tindria l'aval complet dels experts mèdics que segueixen el desenvolupament de la covid-19.

Des de l'11 de març, data en què la NBA va ordenar la suspensió immediata de la competició de lliga després del positiu del pivot francès Rudy Gobert, dels Utah Jazz, la resta de tota l'activitat esportiva als Estats Units s'ha suspès indefinidament.

El comissionat de la NBA, Adam Silver, va recordar al president Trump que les lligues van ser les primeres a aturar-se, i va ser optimista sobre les possibilitats que la lliga de bàsquet torni a jugar-se aquesta temporada actual. S'ha parlat d'un format de play-off especial, amb tots els partits jugant-se a Las Vegas per limitar la quantitat de viatges i, per tant, alentir la propagació del virus.

Per la seva banda, les Grans Lligues de beisbol ja han assumit que no podran complir amb el calendari complet de 162 partits al no haver pogut començar la temporada regular al març. Mentrestant, la NHL d'hoquei sobre gel, que tampoc ha pogut concloure la temporada regular, i la MLS de futbol, que tot just portava dues jornades del seu vintè cinquena temporada, confien a poder concloure-les en el que queda de l'any.