La UEFA treballa amb un calendari en què la Lliga i la Champions s'acabaran a finals d'estiu

La UEFA s'ha reunit amb les 55 federacions europees per buscar solucions a la falta de dates en el calendari de futbol. En una reunió telemàtica, s'ha pactat prioritzar poder acabar les grans lligues, treballant amb la idea de poder tenir els primers partits ja aquest juny. Però es dona gairebé per fet que serien partits sense espectadors. La UEFA de fet, ja treballa en projectes de calendari on es podrien veure partits de Lliga de la temporada 2020/21 el setembre que ve, cosa que obligaria a escurçar la temporada 2021/22. Els partits que queden de la Champions es jugarien a partir del juny, amb la final possiblement a l'agost.

Si fa uns dies ja es va traslladar l'Eurocopa d'aquest estiu al 2021 per alliberar dates, ara també s'ha acordat suspendre la jornada d'amistosos de seleccions previstos per aquest juny, motiu pel qual els partits de seleccions potser no tornaran fins al setembre o l'octubre. La idea és poder acabar les jornades que falten de les grans lligues europees a partir del juny, cosa que obligarà a trobar una manera d'ampliar la durada dels contractes dels jugadors i entrenadors més enllà del 30 de juny. El sindicat de futbolistes (FIFPro) està negociant aquest cas amb la FIFA per buscar un acord universal que eviti problemes legals, ja que ara mateix centenars de jugadors podrien quedar sense contracte amb la temporada encara en marxa.

Conscients de l'evolució de la pandèmia i del risc de trobar nous obstacles, els diferents actors del futbol mundial, com els clubs, treballen en propostes com ara jugar durant el Nadal, tal com ja solen fer a Anglaterra, o intentar reduir el format de les competicions del futur.