La UEFA deixa Messi fora de la llista dels tres millors jugadors de l'última temporada

Lionel Messi no figura a la llista de tres finalistes al premi de millor jugador de l'any de la UEFA 2017/18. El guanyador es donarà a conèixer en la cerimònia del 30 d'agost a Mònaco, el mateix dia del sorteig de la fase de grups de la Lliga de Campions. Els tres finalistes són Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah i Luka Modric.

Els finalistes han sigut escollits per un jurat amb 80 entrenadors i 50 periodistes, votant entre jugadors que van jugar la fase de grups de la Champions i de la Lliga Europa. Messi ha acabat en la cinquena posició, per darrere també del quart classificat, Antoine Griezmann, i per davant de Kylian Mbappé, Kevin De Bruyne, Raphaël Varane, Eden Hazard i Sergio Ramos.

Les finalistes en categoria femenina

Les tres finalistes en categoria femenina són la danesa Pernille Harder, la noruega Ada Hegerberg i la francesa Amandine Henry. La guanyadora també es coneixerà a la gala del dia 30.