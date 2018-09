La UEFA estudia introduir una tercera competició de clubs

Andrea Agnelli, president del Juventus de Torí i membre del Comitè Executiu de la UEFA, ha fet aquest dimarts un gran anunci durant una reunió de l'ECA (Associació Europea de Clubs) en relació al màxim organisme europeu: "Pendent d'aprovació de la UEFA, hi ha llum verda perquè s'introdueixi una tercera competició, que elevaria a 96 el total de clubs participants en tornejos europeus a partir de la temporada 2021-22". Segons 'Sport Bild', les tres competicions tindran el mateix nombre de participants (32), pel que l'Europa League reduiria el nombre d'integrants actual (48) un terç.

Agnelli no ha donat més detalls d'on se celebraria aquesta competició paral·lela a la Champions League i a l'Europa League, ni tampoc quin tipus d'estructura tindrà. "El model actual necessita modernitzar-se", ha afegit sobre el sistema de competicions europees de clubs de l'actualitat. El dirigent italià, a més, ha apuntat que "cal un assessorament detallat del calendari internacional de partits actual per tal de presentar el nou model posterior a l'any 2024".

Regarding the future of @UEFA Club Competitions, Andrea Agnelli informed members:



"Pending approval of the @UEFA ExCo, the 'green light' has been given to introduce a third competition, bringing the overall number of clubs to 96, as of the 2021/22 season" #ECAGeneralAssembly pic.twitter.com/W8tXL1pdsN