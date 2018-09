La UEFA introduirà el VAR a la Champions League el curs 2019-20

La UEFA ha anunciat que introduirà el VAR a la pròxima edició de la Champions League (2019-20). L'organisme europeu, que no va seguir el camí iniciat per la FIFA (que ja el va utilitzar al Mundial de Rússia), s'uneix, d'aquesta manera, a diverses competicions com la Lliga, que aquest mateix curs ja estan fent servir el sistema de videoarbitratge.

El VAR també anirà entrant, progressivament, a les pròximes competicions europees de clubs i seleccions organitzades per la UEFA: la Supercopa d'Europa del 2019, la fase final de l'Eurocopa del 2020, l'Europa League 2020-21 i les finals de la Lliga de les Nacions del 2021.

"Confiem que introduint el videoarbitratge l'agost del 2019 tindrem prou temps per posar en marxa un sistema sòlid i que ens permeti formar als àrbitres per assegurar una eficient i exitosa implantació del VAR a la Lliga de Campions", ha indicat el president de la UEFA, Aleksander Ceferin.

