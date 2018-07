UFEC, Creu de Sant Jordi

Fa unes setmanes el conseller de Cultura a l’exili, Lluís Puig, em comunicava des de Brussel·les, seu de la Casa de la República, que el Govern de Catalunya atorgava a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, la UFEC, la Creu de Sant Jordi, que és el màxim reconeixement que pot rebre un ciutadà o una entitat de casa nostra. Aquest honor correspon, en paraules del conseller Puig, a la llarga trajectòria cívica que atresora la UFEC en la defensa i la promoció de l’esport català. En nom de l’entitat que tinc el goig de presidir, vull donar un emocionat agraïment al Govern per aquesta immensa condecoració.

La nostra història de compromís amb els valors esportius i amb la defensa de la catalanitat a través de l’esport ve de molt lluny, concretament de l’any 1933, quan a la Catalunya republicana es va constituir la Unió Catalana de Federacions Esportives, presidida per Pompeu Fabra -prohom de les nostres lletres que enguany recordem amb el 150è aniversari del seu naixement-. La fatalitat de la guerra i el llarg període de tenebres de la dictadura va emmudir la nostra activitat, recuperada a la democràcia quan la Generalitat de Catalunya va crear per decret l’actual UFEC. Des d’aleshores fins avui el camí ha estat llarg i intens a l’hora de teixir una sòlida i fructífera aliança solidària entre les federacions esportives catalanes i el conjunt de l’esport a Catalunya.

Ens sentim legítims representants de l’esport català, perquè som la veu de les 69 federacions que conformen el motor esportiu de Catalunya, que batega gràcies als milers de clubs formats per centenars de milers de dones i homes, nenes i nens que practiquen cada dia la cultura de l’esforç. És un mirall cívic que ens dignifica com a poble que estima l’esport, la vida sana i els nobles valors de la competitivitat, el respecte i la solidaritat. En relació amb aquest últim aspecte, la Creu de Sant Jordi que rebrem avui de mans del president Torra i de la consellera Borràs -i des de la llunyania física, però des de la proximitat emotiva, pel president Puigdemont i el conseller Puig- la compartim també amb l’ànima de la UFEC, la nostra Fundació, creada fa dos anys, i que té com a objectiu millorar la vida dels col·lectius més vulnerables a través de l’esport de base.

La Creu de Sant Jordi ens recorda d’on venim. Vull fer un reconeixement especial al nostre recordat president d’honor, David Moner, a qui li va ser concedit individualment i amb tota justícia aquest guardó l’any 2010, i també a totes les persones que cada dia treballen per fer de l’esport una eina social i de cohesió per defensar els drets i les llibertats individuals i col·lectives del país. Creiem fermament que una nació es construeix des d’esforços comuns i grans consensos majoritaris, i l’esport es basa precisament en això, en la perseverança i la comunió cap a uns valors compartits.

Tots junts, clubs, federacions, país, vam aconseguir, per exemple, tombar fa uns mesos la injusta part de la llei de llicència única que tant perjudicava els clubs i les federacions catalanes. I junts impulsarem, a través d’una iniciativa legislativa popular (ILP), la reforma de l’actual llei de l’esport català que, adaptada a les realitats i les necessitats del segle XXI, ajudarà a millorar la pràctica esportiva i el sistema de gestió de l’esport. Desitjo que la creu que porta el nom del sant patró de Catalunya, que amb tant d’honor presidirà la seu de la UFEC, el gran casal de l’esport català, ens guiarà en el camí. Moltes gràcies, una vegada més, per aquest reconeixement.