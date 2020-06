La UFEC reclama l’aplicació immediata d’un IVA reduït per al sector esportiu

La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) ha enviat una carta amb caràcter d’urgència al Consell Superior d'Esports (CSD) per demanar que, al món de l’esport, l’IVA passi del 21% actual a un de superreduït. Es tracta d’una de les mesures urgents de caràcter estatal incloses en l’anomenat Pla Marshall per a l’esport dissenyat per diferents entitats catalanes.

El sector reclama aquest canvi fiscal des de fa temps, i és una de les 27 mesures que formen part de l’ambiciós pla d’ajudes que les federacions catalanes, juntament amb la resta d’unions de federacions autonòmiques, van presentar a l’inici de la pandèmia ( www.plamarshallesport.cat). Les dificultats econòmiques centren les preocupacions de totes les entitats esportives, que també demanen altres accions de xoc com el pocket money i deduccions per a abonaments o llicències esportives.

Ajudes que no arriben

Des de l’inici de la crisi del coronavirus, l’esport català s’ha mobilitzat per demanar ajudes per garantir la supervivència de les entitats després de la pandèmia. “Vam demanar un fons de contingència de 25 milions d’euros per a tot el sector esportiu sense ànim de lucre, és a dir, clubs, federacions, consells esportius i altres entitats, perquè puguin pal·liar tot el dany causat pel covid-19”, ha explicat Esteva, president de la UFEC. Independentment de les subvencions corrents anuals, aquesta ajuda encara no ha arribat. “Necessitem ajudes directes, a fons perdut, que és el que garantirà l’existència de les entitats. Amb la crisi del 2008 ja van desaparèixer un 23% dels clubs”, ha alertat.

Tampoc s’ha materialitzat la línia de crèdit de 10 milions d’euros de l’Institut Català de Finances (ICF) a través del Consell Català de l’Esport. Es tracta de préstecs que s’han de tornar en quatre anys, amb un de carència. “Fa més de dos mesos que es va anunciar aquesta ajuda, i les entitats encara no l’han pogut tramitar. Fa molt de temps que estem aturats, amb una desescalada molt lenta i la pràctica esportiva no serà possible al cent per cent fins que no tinguem una vacuna”, assegura el president de la UFEC. “¿Qui aguanta sis mesos sense ingressos? Per tant, la liquiditat és el que pot preservar el sistema esportiu i pal·liar els efectes del covid-19”, rebla.