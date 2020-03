"Eines per superar la situació actual"

L'esport està fent un gran esforç aquests dies per complir les normes de seguretat i confinament imposades per les administracions contra la pandèmia del coronavirus. En aquest context, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya elaborarà un informe sobre l'impacte econòmic en el sector esportiu, treballa per minimitzar els efectes del coronavirus en els llocs de treball i està assessorant les entitats esportives en l'àmbit laboral i jurídic.

Superar la situació actual

Pel que fa als efectes socials i econòmics d'aquesta crisi, la UFEC treballa amb la consultora Pricewater House Coopers en un informe sobre l'impacte directe en el món de l'esport. Per desenvolupar-lo es farà una recollida de dades en federacions i en una mostra de clubs i entitats en dos moments. La primera serà a mitjans de la setmana vinent, i la segona, a un mes vista.

Ara s'estan dissenyant els indicadors que formaran part de l'informe, entre els quals hi ha l'efecte de la cancel·lació de competicions, la pèrdua d'ingressos (abonats, socis, patrocinadors) o l'afectació en l'àmbit laboral per llocs de treball suspesos i/o eliminats, entre d'altres. "L'objectiu és doble: tenir eines per demanar ajudes per superar la situació actual, però també ajudar a preparar-se millor per a situacions semblants en futures crisis", explica Gerard Esteva, president de la UFEC.

Fer esport a casa

La Unió de Federacions ha tancat les vuit instal·lacions esportives que gestiona en diferents municipis. Conscients de la situació, no cobraran les quotes als abonats mentre duri la crisi. En aquest sentit, i com a servei extra, s'ha creat l'espai UFEC i Uesports a casa, que res no t'aturi!, disponible a internet. Un nou apartat de contingut digital que es nodrirà cada dia amb nou material per seguir gaudint, a casa, de l'esport i l'activitat física. Un canal on s'oferiran rutines d'entrenament, consells de nutrició i salut, sessions en directe amb el personal tècnic d'Uesports i contingut extra per fer esport durant aquestes setmanes.

Instal·lacions per a l'emergència

Davant d'aquesta crisi, la UFEC també ha posat a disposició de les autoritats locals tots els seus centres esportius al territori per si fessin falta per allotjar hospitals de campanya provisionals o atendre les persones afectades pel coronavirus en aquesta alerta sanitària.

Protecció dels treballadors

En un altre ordre de coses, l'entitat també pren el compromís per fer una gestió responsable dels recursos i perquè cap persona perdi la feina. "La principal dificultat que representa el cessament de l'activitat és que tothom pugui conservar el lloc de treball. Ens acollim a l'ERTO amb què minimitzarem l'impacte negatiu per al nostre personal", assegura Gerard Esteva.

En aquesta línia, la UFEC està donant assessorament a totes les entitats esportives en l'àmbit laboral i també jurídic. És clar que ens trobem davant un escenari de durada i abast incert, i per això s'ha recomanat adoptar mesures també per a la protecció del personal i garantir l'ocupació. El teletreball, la borsa d'hores o pactar vacances anticipades, si és possible, són mecanismes de flexibilització de la situació, de primera instància i àgil aplicació. En última instància, el sector està adoptant expedients de regulació temporal d'ocupació com a eina per al manteniment de tots els llocs de treball.

Finalment, en l'àmbit de les assegurances, les mesures de restricció a la lliure circulació de la ciutadania derivades de l'estat d'alerta han suspès l'activitat d'instal·lacions i infraestructures esportives no només en locals o recintes tancats sinó també en espais oberts. Els incompliments de les mesures governamentals indicades es poden entendre com a negligència i, per tant, els accidents amb negligència quedarien directament exclosos de la cobertura de la pòlissa.