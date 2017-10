La USAP reneix de les seves cendres

La USAP és un dels clubs de rugbi amb més història i afició de tot el Vell Continent. Els arlequinats -sobrenom popular que es van guanyar per les seves samarretes esquinçades i cosides amb trossos de roba de diferents tonalitats- miren al futur amb un optimisme moderat després de superar una profunda depressió esportiva, social i econòmica.

Tot just quatre anys després de guanyar el seu últim títol del Top 14 francès, la lliga més comeptitiva del món, la USAP de Perpinyà va consumar un tràgic descens que va fer trontollar els fonaments del club. Amb el descens alguns dels millors jugadors usapistes, molts d’ells internacionals de França, Escòcia, Gal·les i Samoa, entre d’altres, van fer les maletes i van abandonar un club que descendia per primer cop a la Segona Divisió francesa en els més de 110 anys d’història del club.

El descens va significar un túnel molt més llarg del que la majoria d’analistes i aficionats catalans esperaven, ja que l’equip no es va saber aclimatar a la Segona Divisió tot i disposar d’un pressupost i una massa social superiors a la de la majoria dels seus rivals. I és que en el Pro2, el nom oficial de la categoria de plata del rugbi francès, cada partit és una autèntica batalla èpica. Però el gran perill per la continuïtat del projecte usapista i la seva viabilitat són les importants pèrdues que arrossega la USAP els últims tres cursos, coincidint amb el descens del club. Els ingressos per drets de televisió i taquillatge no són els mateixos, i el pressupost ha baixat dels 15,3 milions del 2014 fins als 9,4 d’aquesta temporada, i tot i així el club arrossega un deute que de moment no pot eixugar, i que podria seguir creixent si l’equip no reacciona i assoleix l’ascens aquesta temporada.

A principi de temporada el president de la LNR (Lliga Nacional de Rugbi), el nord-català Paul Goze, va exposar que la USAP “havia d’assolir l’ascens” aquesta temporada. I pel que hem pogut veure durant les primeres nou jornades de campionat, l’equip sembla haver entès el missatge i ha signat la millor arrancada de campionat des que l’equip és a Segona Divisió.

A punt d’assolir el primer terç de campionat (la Pro2 dura trenta jornades), la USAP ocupa la tercera posició a només dos punts del líder, després de mostrar una seguretat i una autoritat en el seu joc que conviden a creure en les opcions reals d’ascens de l’equip, que no en tindria prou de guanyar la competició, ja que hauria de superar un play-off contra els altres sis millors equips classificats per obtenir una plaça al Top 14 la temporada vinent.