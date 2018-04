“Últims en diners, primers en cor”

Tot i no haver superat mai la Tercera Divisió, el Ceares és un club especial. En un moment que els equips de futbol es converteixen cada dia més en autèntiques empreses multinacionals, aquesta institució, que porta el nom de l’humil barri de Gijón on juga, aposta per mantenir l’essència del futbol tradicional. “L’esport s’ha convertit en un producte i els clubs ara són empreses que busquen obtenir beneficis econòmics -explica Xose Estrada, secretari del Ceares-. Per a nosaltres, l’objectiu és aconseguir l’èxit esportiu i social, és a dir, competir el màxim possible i tenir una massa social activa i identificada amb l’entitat”.

Allunyats de la pompositat d’algunes juntes directives, el Ceares es gestiona d’una manera gairebé assembleària. L’òrgan principal de decisió és l’assemblea de socis, on cadascun dels més de 400 associats té dret a vot. “Allà es decideixen els temes relacionats amb la nostra filosofia”, comenta Estrada. Per a qüestions del dia a dia es creen grups de treball, formats per persones voluntàries que apliquen els mandats de l’assemblea. Penjant d’aquestes dues estructures hi ha una àrea esportiva convencional.

Amb aquesta manera de funcionar el club s’ha pogut mantenir econòmicament fins ara i ha assolit alguna de les seves fites esportives més importants, com disputar el play-off d’ascens a Segona Divisió B la temporada 2012-13. Però no sempre ha sigut així. Quan els actuals gestors van entrar al club, l’any 2010, l’entitat estava a punt de desaparèixer: “La gent que conduïa el club hi duia molt temps i ho volia deixar. O algú es feia càrrec del club o desapareixia”. En aquell moment un grup de persones sense cap experiència en gestió esportiva -capitanejats per Roberto Colunga, exjugador de l’entitat- van decidir provar sort i agafar les regnes de la institució. “Érem conscients que no teníem ni idea de gestionar una organització esportiva, però en podíem aprendre. Vam decidir intentar-ho i a poc a poc s’hi va anar sumant més gent”, comenta Estrada, que formava part d’aquell grup d’emprenedors. La història completa d’aquest rescat es projecta aquest vespre als Cinemes Girona com a part de la programació de l’Offside Fest, el festival de documentals de futbol de Barcelona.

En una època en què molts clubs esportius eviten posicionar-se políticament, el Ceares es declara obertament antiracista, antisexista i antihomòfob: “Considerem que el més normal és posicionar-se. Sovint moltes entitats volen ser tan neutres que acaben fent el joc a maneres de pensar molt negatives”.

En el marc d’aquesta lluita contra el sexisme, l’any 2015 el Ceares va integrar a la seva organització el Gijón Femenino, l’únic equip de la ciutat amb futbol base femení. “Des del principi teníem interès a tenir equips femenins i vam anar a buscar consell al Gijón Femenino. Allà vam trobar que la seva situació era molt precària, i en comptes de crear la nostra pròpia estructura de futbol femení vam decidir col·laborar-hi”, explica Estrada. Actualment els dos clubs segueixen sent independents legalment, però de facto són una sola organització.

Fruit d’aquesta fusió entre els dos clubs va néixer l’Escuela Mixta de Fútbol de Gijón, la unió del futbol base de les dues entitats. “Compartim coordinadors i estructura. Volem treballar per la igualtat en el futbol i creiem que la millor manera de fer-ho és tenir equips mixtos”, diu Estrada.

Actualment el Ceares vol potenciar encara més l’àrea social. “Estem a punt de firmar un conveni amb diverses organitzacions que gestionen l’acollida de refugiats a Gijón. Volem que vinguin a entrenar-se amb nosaltres, que facin amics i es puguin integrar”, afirma Estrada. I és que ja ho diu el lema del club: “Últims en diners, primers en cor”.