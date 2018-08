El repte de Chamonix no espanta Kilian Jornet

Kilian Jornet té poques espines claves, però una és l'Ultra Trail del Mont Blanc de l'any passat, on va ser superat per Francois D'Haene. El francès no participarà en aquesta edició i el català vol sumar el seu quart triomf (2008, 2009 i 2011) en aquesta gran prova del calendari que es disputa a Chamonix. Alguns dels principals rivals seran el burgalès Luis Alberto Hernando i els nord-americans Jim Walmsley, Zach Miller i Tim Tollefson. El català Pau Capell, que l'any passat va acabar en sisena posició, també intentarà situar-se al capdavant de la cursa.

Superada la fractura al peroné de la cama esquerra i l'esquinç al lligament peroneal de l’astràgal anterior, Kilian Jornet arriba en forma a la mítica prova ja que aquest estiu ha dominat la Comapedrosa Skyrace d'Andorra, la Sierre-Zinal de Suïssa i el Trofeu Kima d'Itàlia.

En categoria femenina, la gran absència serà la de Núria Picas. Una lesió ha impedit a la catalana intentar repetir el títol de l'any passat. "Malgrat les ganes que tinc d’estar a la línia de sortida, aquest any viuré l'Ultra Trail del Mont Blanc des d’un altra perspectiva. Després de l’última visita mèdica i valorar l’estat del meu turmell, hem decidit que el millor és no córrer i seguir amb la bona recuperació. Això si, no em vull perdre la gran cita per res del món, així que estaré fent costat a tot el meu equip, aprenent, ajudant, patint i gaudint de ben aprop", va explicar Picas. Sense la catalana, Caroline Chaverot, Uxue Fraile i Mimi Kotka són les favorites a guanyar la prova.

L'Ultra Trail del Mont Blanc, que tan sols ha acceptat 2.300 de les 6.400 sol·licituds per participar rebudes, és una cursa de 171 quilòmetres, amb 10.000 metres de desnivell positiu, que té la sortida i arribada a Chamonix i travessa zones de França, Itàlia i Suïssa. La sortida es realitzarà divendres.