Umtiti no millora i es podria perdre el clàssic

Samuel Umtiti es podria perdre el clàssic contra el Reial Madrid del 28 d’octubre per culpa de les molèsties que té al genoll, problemes físics que ja han deixat el defensa central francès fora de les últimes convocatòries d’Ernesto Valverde. Umtiti ha estat sotmès aquests darrers dies a un tractament poc agressiu amb l’objectiu d’aconseguir que torni als terrenys de joc sense necessitat de passar pel quiròfan, possibilitat que el club no descarta, tot i que tant el futbolista com el Barça prefereixen evitar aquest escenari, que significaria perdre Umtiti fins a finals d’any.

Inicialment Umtiti era optimista de cara a tornar jugar a mitjans d’octubre, però aquests últims dies ha vist que no millora de l’afectació al cartílag del genoll esquerre que l’ha deixat sense participar en els partits contra l’Athletic de Bilbao, el Tottenham i el València. En els dos primers partits el defensa central titular en lloc seu va ser Clement Lenglet, però contra el València Valverde va decidir apostar finalment pel veterà belga Thomas Vermaelen. De fet, Umtiti volia descansar ja en el partit contra el Leganés, però el va acabar jugant amb molèsties perquè Lenglet era baixa per sanció, després d’haver vist la vermella en el duel contra el Girona. A Butarque, en la derrota contra el Leganés, van ser titulars Samuel Umtiti i un Gerard Piqué que s’ha queixat darrerament d’haver de jugar tots els partits sense entrar en rotacions, insinuant que considera que no s’ha planificat bé la plantilla. El barceloní ja ha jugat gairebé 1.000 minuts aquesta temporada, la xifra més alta a la plantilla barcelonista, en part per l’absència de centrals dretans. “Estic bé físicament, he comès alguna errada, però estic bé. Toca jugar-ho tot, però així està feta la plantilla”, va explicar el cap de setmana passat a Mestalla després de l’empat contra el València.

La baixa d’Umtiti ha acabat d’exposar un Piqué que sol acabar millor les temporades, després d’uns primers mesos de competició en què pateix per trobar el millor ritme. L’afectació d’Umtiti al cartílag no hauria de portar-lo a passar pel quiròfan, però el seu entorn admet que la millora ha estat més lenta que no es preveia. Així, Umtiti es perdrà segur el partit contra el Sevilla i díficilment podrà rebre l’Inter de Milà el dimecres 24 d’octubre i el Reial Madrid poc després, el 28 d’octubre. Ara mateix el Barça té quatre centrals, tres esquerrans, i estudia la possibilitat d’incorporar un central jove com l’holandès de 19 anys Matthijs de Ligt, un dels defenses dretans amb més futur del futbol europeu. De Ligt ja porta dues temporades jugant amb l’Ajax d’Amsterdam, però el club holandès demanaria una xifra que el Barça considera massa cara, propera als 100 milions.