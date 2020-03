L’ofici de l’Uni Girona s’imposa a la passió del Cadí (56-51)

Les cares de les jugadores de l’Spar Citylift Girona al final del partit resumien perfectament la dificultat que ha suposat enfrontar-se a un Cadí La Seu voluntariós i que ha tancat amb l’orgull intacte la seva participació en la Copa de la Reina (56-51). Qui continua endavant és l’equip de Surís, que pretén convertir en fantàstic aquest cap de setmana. Aquest dissabte jugarà les semifinals (16.30 hores, Teledeporte) contra el València Basket.

Wiese i Peña, atenta en pispar la pilota, han recalcat només començar que el Cadí La Seu és pura passió. Perquè no hi havia cap altra recepta que aquesta si volia qüestionar el suposat favoritisme d’un Spar Citylift Girona sobrat de talent. Les urgellenques, plenes d’alegria, han plantejat un joc dinàmic que ha incomodat les rivals, abraçades a l’encert individual quan la proposta col·lectiva s’ha encallat. Els derbis catalans sempre són espectacles igualats i no n'ha estat una excepció.

Les defenses s’han imposat en el primer quart, en què les jugadores dirigides per Surís han disposat d’avantatges insignificants (11-9). Amb les cartes damunt el parquet, els dos equips s’han estudiat. Tinara Moore, amb 5 punts consecutius, feia de les seves; contrarestada per Xargay i Elonu, que no han permès cap mena de respir. L’intercanvi de cistelles ja era un fet i ha allargat l’equilibri (17-17). També la lluita pels rebots, en què Araújo i Bahí han sobresortit. Al límit en cada jugada, i oblidats els prejudicis, el desig de guanyar era evident: el Cadí, per repetir la semifinal de l’any passat; l’Uni, per mantenir amb vida les possibilitats d’aixecar l’únic títol FEB que no té. La llàstima és que tan sols un dels dos ha complert l’objectiu.

Quan el descans s’ha acostat, l’Spar Citylift Girona s’ha escapat una mica en el marcador (31-24), i ha obligat Canut a demanar un temps mort. Mendy és massa Mendy, hi hagi qui hi hagi al davant. I la plantilla, construïda per marcar una època i que ha sabut redirigir la davallada patida al gener, no s’ha deixat intimidar per la il·lusió del rival. Perquè d’il·lusió també en tenen, a Fontajau. A la mitja part, el resultat ha estat de 33-25. Malgrat que les urgellenques no s’han rendit, s’han vist penalitzades pel seu col·lapse ofensiu. Les gironines se n'han aprofitat amb una acció meravellosa de Laia Palau, que ha deixat bocabadat el pavelló (41-29). El marge acabaria sent decisiu.

Això sí, no s’han pogut despistar ni un segon: les diferències s’han reduït i han deixat el partit ben viu a l'últim període (45-39). Lizarazu i Moore han animat encara més les coses i el Cadí La Seu, sense res a perdre, ha pensat que passar fase era possible (45-44). Perquè qui estava ofuscat davant de cistella ara era el conjunt gironí, que s’ha passat més de 5 minuts sense anotar però que ha demostrat tenir ofici i la sang freda suficient per superar la tempesta i segellar un triomf patit que reforça la imatge del bàsquet català.