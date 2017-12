Unzué: "El Barça tampoc deu estar content amb l'eliminatòria"

260x366 Juan Carlos Unzué com a entrenador del Celta en la seva visita al Camp Nou / ALEJANDRO GARCÍA / EFE Juan Carlos Unzué com a entrenador del Celta en la seva visita al Camp Nou / ALEJANDRO GARCÍA / EFE

L'entrenador del Celta, Juan Carlos Unzué, ha reconegut aquest dimarts que el seu equip no ha tingut "gaire fortuna" en el sorteig dels vuitens de final de la Copa del Rei, ja que s'hauran d'enfrontar amb el Barça, vigent campió de la competició i actual líder de la Lliga. "Difícilment ens podia tocar un rival de més entitat. Però sent positius, crec que ells tampoc deuen estar molt contents amb l'emparellament", ha afirmat el tècnic navarrès als mitjans oficials del club gallec.

Unzué ha explicat que preveu una "eliminatòria igualada" i ha promès que el seu equip "competirà tant com ho va fer fa uns dies a Barcelona", en el partit de Lliga en què el quadre gallec va aconseguir empatar 2-2 al Camp Nou. L'exblaugrana ha volgut restar importància al fet de jugar la tornada a Barcelona perquè considera que "per la nostra manera de jugar no ens condiciona excessivament". Finalment, el tècnic del Celta ha volgut deixar clar que afronten l'eliminatòria amb "molta confiança".