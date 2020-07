Amb el VAR la polèmica està assegurada

Passi el que passi, aquesta serà la Lliga del VAR. El criteri arbitral va quedar de nou en entredit després de les decisions en el partit entre l’Athletic de Bilbao i el Reial Madrid (0-1). Sempre connectats, sempre mirant-se, el Barça i el Madrid porten dies analitzant cada decisió. Si Piqué va insinuar que seria impossible guanyar la Lliga perquè el VAR sempre veu les coses amb un filtre blanc, Ramos li va respondre que no. Però quan el VAR va servir per no fer pujar al marcador un gol de Messi, Piqué, rialler, va començar a fer broma sobre la gespa de Vila-real dibuixant línies imaginàries amb els dits. Després, va preferir no parlar sobre el VAR, doncs li tocava al president. Josep Maria Bartomeu va trencar el seu silencia per explicar que "em sap greu que la millor Lliga del món no tingui un VAR equitatiu. Després del Covid-19 no ho està sent i, tot i que els nostres resultats no han sigut bons, sempre afavoreix el mateix equip". Bartomeu, qui també va dir que Leo Messi "acabarà la seva vida laboral al Barça. No donaré detalls perquè estem centrats en la competició, però sí que puc dir que hi ha negociacions amb molts jugadors de la plantilla", podria ser sancionat per la RFEF per dubtar sobre les decisions arbitrals. Setién de la seva part, va mostrar-se més moderat, malgrat admetre que "cada cop crec menys en el VAR".

L’acció del dia va passar a Bilbao. Una acció no revisada que podria haver acabat amb un penal a favor de l’Athletic va tornar a revifar el malestar amb les decisions arbitrals i el paper del VAR. Amb l’acció no assenyalada per José Luis González González ja són vint els partits que el Reial Madrid no rep un penal en contra. El que sí que va xiular el col·legiat va ser un penal a favor dels blancs, després d’una trepitjada dins de l’àrea de Dani García a Marcelo que Ramos va convertir en l’únic gol del partit. Pocs minuts després, va esclatar la polèmica. En una acció molt semblant en l’altra àrea -tot i que sense la pilota-, va ser Ramos qui va trepitjar Raúl García, aquest cop sense que el VAR hi intervingués, i el joc va continuar entre les protestes de l’equip basc. Iker Muniain, per exemple, va explotar. “Ja estem veient com està sent la tònica en aquestes jornades i a favor de quin equip es decanten aquestes situacions. Cadascú que tregui les seves pròpies conclusions”, va dir. El seu company d’equip Dani García va afegir a través de Twitter: “Si un es xiula, l’altre també! El VAR s’està carregant el futbol!”

El VAR també va fer acte de presència a Vila-real. En el gol de Gerard Moreno (1-1), el videoarbitratge va haver d’intervenir per confirmar que el davanter estava en posició correcta. En la imatge en què s’havia de confirmar que el jugador estigués habilitat, gairebé no es va poder veure el jugador sencer ni els defenses que marcaven la línia de fora de joc. Des de la represa de la competició, les actuacions arbitrals estan aixecant molta polseguera. Quan només queden quatre jornades perquè s’acabi el campionat, la polèmica està assegurada, passi el que passi. La segona temporada del VAR, en lloc de consolidar aquesta eina, l’ha posat en entredit.