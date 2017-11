Valderrama, a Míchel, en una campanya contra el càncer testicular: "Gràcies per haver-me tocat els ous"

L'exfutbolista colombià Carlos Alberto Valderrama és el protagonista d'una campanya per lluitar contra el càncer testicular que recorda l'episodi que va viure el futbolista del Valladolid fa 25 anys amb el migcampista del Reial Madrid Míchel González. En el vídeo hi apareixen les imatges del partit que van disputar tots dos equips al Santiago Bernabéu, i que es va fer famós per les imatges que van mostrar les televisions: Míchel tocant els testicles de Valderrama mentre esperaven el llançament d'un córner favorable als de Pucela.

Per a l'exfutbolista colombià és la imatge que més "l'ha marcat" de la seva carrera, i la descriu amb minuciositat en l'anunci per demostrar la importància de la prevenció en la lluita contra el càncer testicular. "Per això, estimat amic, et vull donar les gràcies", li diu l'exfutbolista del Valladolid al jugador blanc: "Per haver-me tocat els ous, gràcies, Míchel".

La campanya de la revista 'Líbero' pretén conscienciar els homes de la importància de l'autoexploració per detectar el càncer testicular. El vídeo, que protagonitza íntegrament el Pibe Valderrama, recupera les imatges d'aquell 1992, un partit que va marcar la carrera de tots dos futbolistes. El futbolista del Madrid va ser perseguit des de llavors amb crits de "Míchel, maricón", i l'internacional colombià, que va retornar al seu país aquell mateix any, va estar associat sempre a aquella imatge.