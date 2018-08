Empat entre València i Atlètic en un partit molt intens a Mestalla (1-1)

El València i l’Atlètic de Madrid es van repartir els punts (1-1) en un partit que va servir per certificar la candidatura dels dos conjunts a acabar entre els primers classificats. Després de derrotar el Madrid a la Supercopa d’Europa, l’Atlètic de Madrid va jugar un molt bon primer temps, però es va veure sorprès per la reacció local a la segona part. Per al València era el primer partit oficial de la temporada, però l’equip de Marcelino no va poder fer-se amb el control del partit en un primer temps en que els moviments entre línies de Griezmann, Lemar i Correa van fer molt de mal als valencianistes.

Després de dues ocasions, Griezmann es va encarregar de fer la passada del 0-1 a Correa en un primer temps en que la defensa madrilenya va aturar les incursions ofensives d’un València en que van debutar Piccini a un lateral i Wass al mig del camp. I precisament Wass va tenir participació en la jugada del gol de l’empat valencià, ja a la segona part, Més intens i valent, el València va anar guanyant metres i en una jugada col·lectiva, Rodrigo va aconseguir esmunyir-se de Godin, superant Oblak (56’). Marcelino va fer debutar els dos nous davanters locals, Batshuayi i Gameiro, a la segona part, però va ser l’Atlètic qui va buscar amb més passió el gol, gràcies a les curses de Gelson martins, que havia entrat per Griezmann.Al final però, els equips es van repartir els punts.e