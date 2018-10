"Catalanistes, fora del Regne". Insults contra el Barça i Catalunya a Mestalla

Abans del partit entre el València i el Barça, a l'estadi de Mestalla, s'han viscut moments de tensió quan ha arribat l'expedició blaugrana. Els ultres de l'equip local i entitats polítiques locals han aprofitat el matx per mostrar una pancarta on es llegia "Catalanistes, fora del Regne". A més, s'han repartit pamflets on es podia llegir "tenim la nostra història i símbols...no volem estelades per a res. ¡Som valencians, espanyols i prou!", pamflets que servien per preparar el proper 9 d'octubre, la Diada Nacional del País Valencià.

540x306 Insults contra el Barça i Catalunya a Mestalla / ARA Insults contra el Barça i Catalunya a Mestalla / ARA

Com és habitual els darrers anys, també s'han escoltat càntics de "Puta Barça i Puta Catalunya", tant a dins com a fora de l'estadi.