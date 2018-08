La nova política lingüística indigna els aficionats del València

Per a molts aficionats valencianistes la victòria que fa uns dies va aconseguir l'equip taronja contra el Bayer Leverkusen no va resultar tan dolça com hauria d'haver sigut. El locutor que retransmetia el partit, Manolo Mas, ho feia en castellà i no en la llengua pròpia, a diferència de com tradicionalment s'ha fet.

La nit de diumenge l'assumpte es va tornar viral i les xarxes socials van encendre's amb el 'hashtag' #VolemSpeakerenValencià. Molts aficionats valencianoparlants, indignats, continuen demostrant el seu descontent amb la nova política que la directiva del club ha pres, que s'allunya de la que ha sigut la norma fins ara. Per la seva banda, el València CF s'ha limitat a declarar que el valencià continuarà sent una de les llengües oficials del club i que la megafonia "serà bilingüe".

La megafonia no és l'únic lloc on s'han pogut notar els canvis recents, que han resultat molt polèmics. Aquesta temporada també s'ha anunciat que ni l'himne ni la presentació dels jugadors es faran en valencià, i això ha motivat que fins i tot s'iniciés una campanya a Change.org per exigir "el respecte a la tradició i la cultura pròpies tornant a incorporar el valencià com a llengua d'actes, celebracions, partits i comunicacions en general".