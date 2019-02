València i Vila-real, classificats a l'Europa League

Tant el València com el Vila-real s'han classificat per jugar la propera ronda de l'Europa League. El València ha derrotat el Celtic escocès per 1-0, amb gol de Gameiro, a la segona part.

El València havia guanyat per 0-2 el partit d'anada, però s'ha relaxat jugant un mal primer temps en que el Celtic ha estat millor fins que s'ha quedat amb 10 homes per la vermella, per doble amonestació, a Toljan. A la segona part, amb Parejo controlant el joc, Gameiro ha fet l'únic gol del partit.

A l'estadi de la Ceràmica, el Vila-real, que havia guanyat per 0-1 al camp de l'Sporting de Portugal, s'ha classificat patint, ja que Bruno Fernandes ha fet el 0-1 després d'una errada de Funes Mori. A la segona part, l'Sporting s'ha quedat amb 10 i el gol de Fornals ha classificat l'equip de Javi Calleja.