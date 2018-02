El València s'endú el derbi i recupera la tercera plaça (3-1)

Rèplica i contrarèplica. El derbi valencià s'ha decantat del costat del València després d'uns minuts de vertigen a les dues porteries. L'àrbitre David Medié ha sigut protagonista després d'anul·lar un gol a Coke en la sortida d'un córner, un gol que hagués suposat l'1 a 2 quan faltaven poc més de vint minuts per acabar el partit. Un minut després, el València no perdonava i es posava per davant en el marcador en el derbi de la ciutat.

A la primera meitat Santi Mina ha avançat els locals a la sortida d'un córner, i la resposta granota ha sigut immediata gràcies a Sergio Postigo, també a la sortida d'un servei des de la cantonada. Al segon temps, amb el València portant la iniciativa, Luciano Vietto ha decantat la balança en aprofitar una doble aturada d'Oier, i només haver d'empènyer la pilota al fons de la xarxa. La gran jugada de Carlos Soler l'ha acabat aprofitant l'exdavanter de Vila-real i Atlètic de Madrid. Ja amb el partit gairebé resolt, Parejo ha fet el 3 a 1 de penal: una falta inexistent sobre Zaza en què Medié ha tornat a equivocar-se.